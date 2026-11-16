[핌in현장] '광안: 세자의 여자', 숏폼 넘어 스크린으로…성준·츄·문지훈의 세로형 사극

AI 핵심 요약beta
- 조바름 감독과 성준·츄·문지훈은 12일 영화 제작 소감을 전했다
- 영화는 궁녀로 위장한 자객과 세자의 운명을 그린 이야기다
- 숏폼 드라마를 재구성한 세로형 영화로 18일 단독 개봉한다
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18일 롯데시네마 단독 개봉
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 인기 웹툰을 원작으로 한 영화 '광안: 세자의 여자'가 세로형 화면을 통해 관객들과 만난다.
지난 12일 열린 영화 '광안: 세자의 여자' 언론시사회 및 기자간담회에는 조바름 감독을 비롯해 배우 성준, 츄, 문지훈이 참석해 작품의 제작 과정과 촬영 소감을 전했다.
오는 18일 개봉하는 '광안: 세자의 여자'는 미친 눈을 가진 자라 하여 '광안'이라 불리는 세자 이현을 암살하기 위해 궁녀로 위장해 서궁에 잠입한 자객 은우가 계획과 달리 그를 사랑하게 되면서 정해진 운명을 거스르기 시작하는 이야기다.
이번 작품은 숏폼 드라마 53부작을 극장용 영화로 재구성한 세로형 시네마다. 조바름 감독은 기존 가로형 영화와 달리 배우와 캐릭터에 대한 집중도가 높다는 점을 세로형 영상의 특징으로 꼽았다.
조 감독은 "가로형 시네마는 미술 등 화면에 보여줄 요소가 많지만 세로형은 배우가 거의 90%를 차지하는 콘텐츠라는 생각이 들었다"며 "배우와 캐릭터를 보여주는 데 더욱 신경을 썼다"고 설명했다.
세로형 화면의 특성을 고려해 액션 연출에도 변화를 줬다. 그는 "가로형에서는 카메라를 좌우로 움직이는 패닝이 유용하지만 세로형에서는 어지럽게 느껴지거나 피사체를 따라가기 어려울 수 있다"며 "인물이 좌우로 크게 움직이지 않는 범위에서 멋을 낼 수 있는 동작을 고민했다"고 밝혔다.
이어 "은우가 칼을 피하는 장면에서도 아래쪽으로 몸을 돌리는 등 세로 화면에 적합한 움직임을 만드는 데 초점을 맞췄다"고 덧붙였다.
숏폼 드라마를 영화로 재구성하는 과정에서는 장면의 흐름과 사운드에 집중했다. 조 감독은 "처음부터 각 회차를 끊어서 생각하기보다 하나의 흐름으로 이어지는 이야기를 구상했기 때문에 편집이 생각보다 많지는 않았다"며 "드라마에서 시청자의 집중도를 유지하기 위해 사용했던 일부 인서트를 제거했다"고 말했다.
이어 "음악 역시 드라마에서 사용했던 OST 중심의 방식보다 인물의 감정선에 집중할 수 있도록 조정했다"고 설명했다.
배우들도 세로형 화면으로 극장에서 관객을 만나는 데 대한 기대감을 드러냈다.
세자 이현 역을 맡은 성준은 "처음 접하는 형식이라 걱정도 있었지만 조바름 감독과 이전에 호흡을 맞춘 경험이 있어 부담 없이 도전할 수 있었다"고 밝혔다.
출연을 결심한 이유로는 대본의 직관적인 구성을 꼽았다. 그는 "요즘 작품들은 복잡한 구조가 많은데 이번 대본은 직관적이어서 잘 읽혔다"며 "억지스러운 장치가 없었고 이현의 대사 중에서도 마음에 드는 부분이 많아 재미있겠다는 생각이 들었다"고 설명했다.
이어 "연기할 때는 기술적으로 크게 다르지 않았지만 촬영한 모습을 확인해 보니 배우가 더 많이 보였다"며 "그만큼 연기의 부족한 부분도 쉽게 드러날 수 있어 더욱 집중해야겠다고 생각했다"고 말했다.
은우 역을 맡은 츄는 첫 사극 도전에 대한 설렘을 전했다. 그는 "사극이면서 자객이라는 역할을 통해 평소 도전해 보고 싶었던 액션 연기를 할 수 있어 설렜다"며 "사극 특유의 말투와 궁 안에서의 태도 등을 배우면서 재미있게 촬영했다"고 밝혔다.
극장에서 세로형 영화를 관람한 소감에 대해서는 "큰 화면으로 보니 사운드에 더욱 집중할 수 있었고 몰입감도 높아졌다"며 "생동감 있고 실감 나게 느껴졌다"고 전했다.
츄는 은우와 자신의 닮은 점에 대해서도 "은우는 자객이지만 감정을 표현하는 데 솔직하면서도 선택에는 신중한 인물"이라며 "그 과정에서 감정을 배워가는 모습이 저와 닮았다고 생각했다"고 설명했다.
호위무사 역을 맡은 문지훈은 첫 사극 연기에 어려움이 있었다고 털어놨다. 그는 "어릴 때 외국에서 오래 생활했고 사극도 많이 보지 않아 처음에는 이해가 부족했다"며 "감독님이 일대일 과외 선생님처럼 캐릭터를 만들어 주셨다"고 말했다.
이어 "감독님이 제 캐릭터는 작품 속에서 유일하게 규칙을 깨는 인물이라고 설명해 주셨다"며 "조선시대 인물처럼 행동해야 한다는 틀에서 벗어나 즐겁게 연기할 수 있었다"고 덧붙였다.
최근 청룡영화상 신인남우상 후보에 오른 문지훈은 연기에 대한 애정도 드러냈다. 그는 "어릴 때부터 연기를 하고 싶었지만 음악의 길을 걷다 보니 시간이 흘렀다"며 "5년 정도 계획을 세우고 좋은 작품을 만날 기회를 기다렸는데 생각보다 빨리 찾아와 감사하다"고 밝혔다.
이어 "신인상 후보에 오른 것만으로도 이미 상을 받은 것처럼 느껴진다"며 "제 실력과 경력에 비해 너무 큰 선물을 받은 것 같아 감사한 마음뿐"이라고 전했다.
조 감독은 세 배우를 캐스팅한 이유도 밝혔다. 그는 문지훈에 대해 "호위무사가 자칫 뻔한 캐릭터가 될 수 있어 새로운 시도를 하고 싶었다"며 "스윙스의 음악을 듣다가 문지훈 배우를 떠올렸고 출연을 제안했다"고 말했다.
이어 "츄는 밝고 귀여운 이미지 이면에 다른 모습도 있지 않을까 하는 호기심이 있었다"며 "성준은 이전 작품에서 호흡을 맞춘 배우로, 출연 제안을 받아준 것 자체가 감사했다"고 덧붙였다.
성준 역시 함께한 배우들에 대한 애정을 드러냈다. 그는 "평소 스윙스의 팬이었는데 현장에서 보니 배우로서 진지하게 배우려는 자세가 인상 깊었다"며 "츄 역시 연기 경험이 많지 않지만 집중력이 뛰어나고 재능이 있다는 생각이 들었다"고 말했다.
끝으로 조 감독은 "한국 영화가 더 잘됐으면 좋겠다"고 전했다. 성준은 "처음부터 영화로 만들려고 했던 작품은 아니었는데 극장 개봉까지 하게 돼 감독님께 축하드린다"고 말했다. 츄 역시 "대본을 봤을 때부터 욕심이 났던 작품인 만큼 즐겁게 촬영했다"며 관객들의 관심을 당부했다.
영화 '광안: 세자의 여자'는 오는 18일 롯데시네마에서 단독 개봉한다.
taeyi427@newspim.com