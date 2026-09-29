[2026AG] 대한체육회, 나고야에 선수·가족 전용 휴식처 운영

AI 핵심 요약beta
- 대한체육회가 29일 나고야에 선수단 휴식공간을 처음 열었다.
- 팀코리아 프렌즈&패밀리 라운지는 가족·친구 소통을 돕는다.
- 개소 후 500명 이상이 찾아 응원과 재충전 시간을 보냈다.
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유승민 체육회장 "최고 경기력 발휘할 소중한 공간 되길"
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 대한체육회가 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 대한민국 선수단과 가족들을 위한 전용 휴식 공간을 최초로 선보였다.
대한체육회는 대회 기간 일본 나고야의 코리아하우스 인근 '라이브즈 나고야(Lives Nagoya)'에 '팀코리아 프렌즈&패밀리 라운지(Team Korea Friends & Family Lounge)'를 조성해 운영 중이라고 29일 밝혔다.
아시안게임 역사상 팀코리아 전용 프렌즈&패밀리 라운지가 마련된 것은 이번이 처음이다. 체육회는 경기장과 선수촌 중심의 기존 지원을 넘어, 선수가 대회 기간 현지를 찾은 가족 및 친구와 가까이서 소통하고 재충전할 수 있는 환경을 만들고자 이번 공간을 기획했다.
라운지 내부에는 편안한 휴게 공간을 비롯해 팀코리아 포토존과 사진 인화 서비스 등이 설치됐으며 간단한 다과와 음료도 제공된다. 개소 이후 선수와 지도자, 가족·친구 등 500명 이상이 이곳을 찾아 서로를 격려하며 소중한 시간을 나눴다.
유승민 대한체육회장은 "선수들이 최고의 경기력을 발휘하기 위해서는 경기장 안팎의 지원이 모두 중요하다"며 "이번 라운지가 선수들에겐 편안한 쉼터가, 가족과 친구들에겐 응원을 나누는 소중한 공간이 되기를 바란다"고 밝혔다. 이어 "앞으로도 국제종합경기대회 현장에서 선수단의 목소리에 귀 기울이고, 선수 중심의 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 강조했다.
대한체육회는 이번 대회 운영 경험을 바탕으로 향후 국제대회에서도 프렌즈&패밀리 라운지의 규모와 기능을 점진적으로 발전시켜 나갈 계획이다.
psoq1337@newspim.com