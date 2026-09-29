[2026AG] 황당 오기로 육상 400ｍ 계주 '한국신 銅' 날아갈 뻔

AI 핵심 요약beta
- 한국 남자 400ｍ 계주팀이 28일 아시안게임서 한국 신기록 뒤 동메달을 땄다
- 조직위는 오기로 태국을 3위로 공지해 대표팀이 한때 메달을 빼앗길 뻔했다
- 항의 끝에 정정됐고 이번 대회는 판정 혼선 논란이 이어졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
한국 대표팀 강력 항의하자 한국 동메달리스트로 재조정
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 신기록을 세우며 당당히 시상대에 올라야 했던 육상 남자 400ｍ 계주 대표팀이 조직위원회의 황당한 오기로 하마터면 동메달을 빼앗길 뻔했다.
서민준(서천군청), 나마디 조엘진(예천군청), 이재성(전남광주시청), 비웨사 다니엘 가사마(안산시청)로 이뤄진 대표팀은 지난 28일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 육상 남자 400ｍ 계주 결선에서 38초43을 기록하며 세 번째로 결승선을 통과했다.
이는 지난해 5월 아시아육상선수권에서 작성된 종전 한국 기록 38초49를 0.06초 앞당긴 소중한 한국 신기록이다. 중국(38초17)과 대만(38초32)에 이어 3위를 확정하며 값진 동메달을 목에 걸었다.
하지만 경기 직후 대회 공식 홈페이지와 조직위원회 메달리스트 공지에는 38초49로 4위를 기록한 태국이 동메달을 딴 것으로 표기됐다. 기쁨을 나누던 선수단은 영문도 모른 채 메달을 도둑맞을 위기에 처했다.
하경수 남자 단거리 대표팀 감독은 "일본 대표팀이 이의 제기를 했다고 들었다"며 "조직위원회에서 명확한 설명을 하지 않았고 홈페이지에 이해하기 어려운 결과가 떴다"고 분통을 터뜨렸다. 대표팀의 강력한 항의 끝에 조직위는 한참이 지나서야 한국을 정식 동메달리스트로 재조정해 발표했다.
이번 대회는 방만한 경기 운영과 잇따르는 판정 시비로 질타를 받고 있다. 앞서 지난 23일에는 공식 홈페이지가 수영 계영 800ｍ에 출전하지도 않은 선수를 동메달리스트로 표기하는 해프닝을 빚기도 했다. 숙소, 수송, 훈련 환경뿐만 아니라 메달 집계와 판정 전반에서 총체적인 난국을 드러냈다.
특히 한국 육상은 이번 대회 내내 판정 혼선으로 극심한 홍역을 치렀다. 남자 400ｍ 계주 대표팀은 예선에서 배턴 인계 구역 이탈 판정으로 실격됐으나 적극적인 항소 끝에 판정을 뒤집고 결선에 올라 동메달이라는 값진 결실을 맺었다. 혼성 400ｍ 계주 예선에서도 상대 선수의 반칙성 플레이로 억울한 실격 처분을 당했다가 항소로 단독 재경기를 치르는 등 우여곡절을 겪었다.
psoq1337@newspim.com