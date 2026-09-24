[2026AG] 유승민 체육회장 "대회 운영 낙제점…경기력에 악영향"

AI 핵심 요약beta
- 유승민 체육회장이 24일 아이치·나고야 AG를 낙제점이라 비판했다
- 숙소·수송·훈련 환경 문제로 선수 경기력 저해가 이어졌다고 했다
- 대한체육회가 지원을 강화해 금메달 40~45개를 노린다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 유승민 대한체육회장이 부실한 대회 운영으로 잡음을 빚고 있는 2026 아이치·나고야 아시안게임을 향해 낙제점이라고 직격탄을 날렸다.
유 회장은 24일 일본 나고야 메인프레스센터에서 국내 취재진과 만나 이번 대회 전반적인 운영에 관해 "초반보다는 나아지고 있지만, 숙소, 수송 배차, 훈련 환경 등이 선수들의 경기력에 영향을 미치고 있다"며 "낙제점을 줄 만하다"고 강하게 비판했다. 이어 "ABC 등급을 매기자면 F급"이라며 "선수 경기력에 지장을 줄 정도라면 쓴소리해야 한다. 이런 이슈들이 계속 발생한다면 심각한 무능"이라고 꼬집었다.
이번 대회는 개막 전부터 조직위원회의 비용 절감 기조로 인해 숙박, 식사, 수송 등에서 각종 문제점을 노출했다. 한국 남자 농구 대표팀은 결승전 당일 셔틀버스가 오지 않아 오전 훈련을 취소한 채 경기에 나섰고, 축구와 야구 대표팀 역시 훈련과 이동에 큰 차질을 빚었다. 중국과 대만 등 타국 선수단 역시 불만을 토로하고 있으며 한국 하키 경기에서는 애국가 대신 북한 국가가 연주되는 어이없는 방송 사고까지 발생했다.
유 회장은 이에 대해 "이런 돌발적인 상황을 예방하기는 어렵지만, 문제 발생 시 신속하고 정확하고 강력하게 대응하는 것이 중요하다"며 "이런 이슈에 관해선 1초도 늑장 대응하지 않겠다"고 목소리를 높였다. 이어 조직위가 핑계를 대는 것은 바람직하지 않다며 대한체육회가 각 종목 협회·연맹과 함께 선수단 지원을 더욱 세심하게 챙기겠다고 약속했다.
최악의 환경 속에서도 악전고투하는 선수들을 향한 격려도 아끼지 않았다. 유 회장은 훈련 차질 속에서도 일본을 꺾고 금메달을 거머쥔 남자 농구 대표팀을 두고 "대한민국의 힘을 제대로 보여준 사례"라고 치켜세웠다. 아울러 테크볼에서 금메달을 따낸 이준석 등 비인기·전략 종목 선수들을 언급하며 앞으로 지원 범위를 넓혀가겠다고 덧붙였다.
한국 선수단의 메달 레이스에 대해서는 "대회 초반 레이스는 기대만큼은 아니지만 잘하고 있다고 본다"며 "우리가 목표로 했던 금메달 40~45개는 충분히 달성할 수 있을 것"이라고 자신감을 내비쳤다.
psoq1337@newspim.com