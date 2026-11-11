김종철 경찰청장 후보자 재산 20억 신고…10개월 새 3억 증가

AI 핵심 요약beta
- 김종철 경찰청장 후보자가 11일 가족 재산 20억3200만원을 신고했다.
- 신고 재산은 지난해 말보다 3억1316만원 증가한 것으로 나타났다.
- 상속 토지 지분 정정과 전세보증금·예금 증가 등이 반영된 것으로 알려졌다.
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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 김종철 경찰청장 후보자가 본인과 가족 재산으로 20억여원을 신고했다. 지난해 말 기준 신고액보다 10개월여 사이 3억원 넘게 늘었다.
11일 국회에 접수된 인사청문요청안에 따르면 김 후보자가 신고한 본인과 가족의 재산은 20억3200만원이다. 올해 3월 관보에 공개된 지난해 말 기준 재산 17억1884만원보다 3억1316만원 증가했다.
재산 증가분에는 상속받은 토지의 소유 지분 정정과 공시지가 변동, 전세보증금 및 예금 증가 등이 반영됐다. 경기 성남시 중원구 상대원동 상속 토지의 신고가액은 종전 1억977만원에서 2억263만원으로 9286만원 올랐다.
해당 토지는 김 후보자의 모친이 2008년 매입한 뒤 부친을 거쳐 2023년 김 후보자와 누나에게 공동 상속됐다. 김 후보자의 지분은 90%지만, 앞선 재산 공개 때는 50%로 신고됐다. 후보자 측은 공동 소유를 표기하는 과정에서 지분이 자동 입력된 실수라며 이를 정정했다고 설명했다.
배우자가 2014년 같은 재개발 구역에서 별도로 매입한 토지는 2억6111만원으로 신고됐다. 같은 구역에서 입주권 두 개를 보유하게 된 경위를 두고 투기 의혹이 제기된 데 대해 후보자 측은 모친과 배우자가 각각 실거주 목적으로 매입했으며, 상속 지분은 처분하려 했지만 토지거래 규제로 어려움이 있었다고 설명했다.
주거지를 옮기면서 전세보증금도 늘었다. 김 후보자 가족은 지난 2월 서울 송파구 아파트에서 강남구 연립주택으로 이사했으며, 전세보증금은 8억원에서 8억4000만원으로 증가했다. 보험금과 공제회 적립금 등을 포함한 가족 예금은 약 8200만원 늘어난 7억7186만원으로 집계됐다.
김 후보자에 대한 국회 인사청문회는 오는 18일 열릴 예정이다.
calebcao@newspim.com