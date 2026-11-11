베선트 "미중, AI 협력하되 차이도 인식해야"…내주 정상회담서 안전 논의

트럼프·시진핑, 올해 세 번째 회담…첨단 AI 모델 시험·사고 통보 체계 논의

관세 인하·투자위원회 구상 재확인…베선트 "대중 무역, 디커플링 아닌 위험 축소"

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 중국이 인공지능(AI) 위험을 줄이기 위한 협력을 모색하면서도 기술 패권 경쟁과 양국 간 이해관계의 차이를 명확히 인식해야 한다고 스콧 베선트 미국 재무장관이 밝혔다. 다음 주 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담에서는 첨단 AI 모델의 안전성 평가와 사고 통보 체계 등을 논의할 전망이다.

베선트 장관은 10일(현지시간) 뉴욕에서 열린 미중관계전국위원회(National Committee on US-China Relations) 연설을 앞두고 배포한 발언문에서 "균형과 상호주의를 토대로 건설적인 관계를 구축하고 싶다"며 이같이 말했다.

베선트 장관은 다음 주 트럼프 대통령과 함께 중국을 방문해 시 주석과 올해 세 번째 정상회담에 참석할 예정이다. 회담은 11월 18~19일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 중국 선전에서 열린다. 두 정상은 12월 미국 마이애미에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의를 계기로 올해 네 번째 회담을 할 것으로 예상된다.

그는 이번 회담에서 양국 간 '초지능(superintelligence·SI)' 관련 대화가 진전될 것으로 기대한다고 밝혔다. 초지능은 트럼프 행정부가 AI 기술을 지칭할 때 선호하는 용어다.

베선트 장관은 양국이 첨단 AI 모델을 출시하기 전 평가·시험하는 모범 사례를 공유하고, 기술에 대한 인간의 판단과 통제권을 유지하는 방안을 논의할 것이라고 설명했다. 중대한 AI 사고가 발생하면 서로에게 이를 알릴 수 있는 직접 연락 채널을 구축하기로 합의했다고도 밝혔다.

트럼프 대통령과 시 주석은 지난 9월 백악관 정상회담에서 새로운 AI 사고 통보 체계 구축에 합의했다. 다만 당시 트럼프 대통령은 미국의 기술 주도권을 유지해야 한다며 추가적인 안전장치 도입에는 소극적인 태도를 보였다.

베선트 장관은 "초지능이 발전할수록 새로운 위험 관리 분야에 관여할 필요성도 커질 것"이라며 "경쟁의 요구와 리더십의 책임을 어떻게 조화시킬 수 있는지 보여줘야 한다"고 말했다.

이어 "미국과 중국의 차이에 대해 어떠한 환상도 가져서는 안 된다"며 "양국의 이해관계가 언제나 일치하지는 않을 것이고, 모든 도전에 대한 접근 방식도 항상 같지는 않을 것"이라고 강조했다.

◆ 젠슨 황 의혹 속 미중 반도체 변수…관세·투자 협의도 진전 기대

한편 베선트 장관의 연설에는 최근 논란이 된 엔비디아 젠슨 황 CEO의 사생활 관련 의혹은 포함되지 않았다. 황 CEO는 미국 안보당국이 중국 정보 자산으로 의심하는 여성 사업가와 내연 관계였다는 뉴욕타임스(NYT) 보도 이후 회사 이사회의 조사를 받고 있다.

중국 외교부는 관련 스파이 의혹을 "근거 없는 주장"이자 "비방"이라고 반박했다. 엔비디아는 미국 국가안보나 회사 기밀이 침해됐다고 믿을 만한 이유가 없으며, 황 CEO가 내부 조사에 협조하기로 했다고 밝혔다.

황 CEO는 지난 5월 베이징과 9월 워싱턴에서 열린 트럼프·시진핑 정상회담에 참석했지만, 이번 APEC 정상회의에도 트럼프 대통령과 동행할지는 아직 불분명하다.

베선트 장관은 AI 외에도 앞선 두 차례 정상회담에서 합의한 무역 관련 구상을 언급했다. 양국은 각각 300억달러 규모의 비민감 품목에 대한 상호 관세 인하를 논의하는 '무역위원회(Board of Trade)'를 설립하기로 했으며, 중국은 미국산 농산물 구매를 약속했다.

미국 기업의 중국 시장 접근과 중국 기업의 사업 예측 가능성 제고 등을 논의할 '투자위원회(Board of Investment)'도 별도로 마련될 예정이다.

베선트 장관은 미국의 대중 무역적자가 여전히 양국 간 마찰 요인이라고 지적하면서도, 미국의 목표는 중국과의 무역 관계를 단절하는 것이 아니라 위험을 줄이는 것이라고 강조했다. 그는 이를 "디커플링이 아닌 디리스킹(de-risking)"이라고 표현했다.

스콧 베선트 미 재무장관.[사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com