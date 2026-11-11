[APEC 도시 선전 미리 가보니] <15> APEC 정상들이 보게될 미래, 천지개벽 선전

中 APEC 무대서 '경제 대장정' 성과 과시

산 허물어 바다 메운 개혁개방 실험 어촌

셔커우산업단지, 첨단 저고도 경제 혁신거점

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 산을 허문 흙으로 바다를 메웠다. 새로 생겨난 땅에 공장이 하나둘 들어섰다. 선전 난산구 셔커우(蛇口)는 전설 속 우공이산(愚公移山) 고사를 현실에서 구현했다. 수십 년 전까지만 해도 버려진 땅이나 마찬가지였던 셔커우는 현재 첨단 기술과 드론·항공 등 눈부신 혁신 성장 메카로 변모했다.

선전을 중국판 실리콘밸리라고 부를 때 그 중심에는 난산구가 있다. 그리고 난산구의 혁신 산업 생태계는 셔커우 산업단지를 배경으로 하고 있다. 중국의 오래된 국유기업 초상국그룹(招商局集團)이 건설한 셔커우 산업단지는 선전의 과거와 현재, 미래를 한눈에 보여주는 공간이다.

셔커우의 변화는 1979년 시작됐다. 바오안현이 선전시로 이름을 바꾼 바로 그 해다. 어촌 마을 바오안은 초상국그룹이 산업단지를 조성하면서 중국 대외 개방의 첫 실험장이 됐다. 간척사업과 함께 도로·전력·상수도·통신 등 산업 기반시설이 들어섰다. 이듬해 선전이 중국 최초 경제특구로 지정되면서 천지개벽의 변화가 본격화했다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 수십년전 바오안 현(선전시) 작은 어촌 마을 셔커우가 산을 헐어 바다를 메우는 '우공이산'의 고사를 현실에서 구현, 선전시가 오늘날 세계가 주목하는 첨단 기술 메카로 변신하는데 초석이 됐다. 사진=초상국 그룹 제공. 2026.11.11 chk@newspim.com

11월 7일 탐방한 초상국그룹 박물관 전시자료에 따르면 셔커우 산업단지는 단순한 공장 집적지가 아니었다. 중국이 계획경제에서 시장경제로 전환하는 과정에서 기업 경영과 인사·임금 제도를 실험한 혁신의 무대였다. 직제와 임금 체계를 개혁하는 등 기존의 관행을 깨뜨린 '셔커우 모델'은 중국 경제개혁의 상징으로 자리 잡았다.

'시간은 돈이고, 효율은 생명이다(時間就是金錢，效率就是生命)'.

1981년 산업단지에서 등장한 구호는 세상을 뒤흔들었다. 사회주의 계획경제 체제가 효율과 인센티브, 경쟁을 최우선하는 시장경제 체제로 바뀌는 변화를 상징했다. 이 구호는 삽시간에 선전 전역으로 확산했다. 설마했던 사람들은 세상이 변했음을 실감했다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 광둥성 선전시 난산구에 위치한 초상국 그룹 초상국박물관에 셔커우 지역에서 출현한 '시간은 돈이고 효율은 생명이다'는 개혁개방 초기 구호가 전시돼 있다. 사진 =뉴스핌 통신사. 2026.11.11 chk@newspim.com

셔커우의 역사를 간직한 공간 가운데 하나가 초상국그룹이 운영하는 밸류 팩토리(Value Factory)다. 안내원은 선전시 셔커우 하이완로에 자리한 이곳이 개혁개방 초기의 공장단지를 문화·창의산업 공간으로 개조한 산업유산이라고 설명했다. 낙후한 생산공장 단지를 새로운 공간으로 탈바꿈시킨 도시재생 사례가 기자의 눈길을 끌었다.

셔커우 일대는 지금 단순한 제조업 중심지에서 첨단산업 거점으로 변신하고 있다. '중국제조 2025' 전략이 시작된 2015년 셔커우 산업단지는 광둥 자유무역시험구의 첸하이·셔커우 지역에 편입됐다. 선전 바오안 국제공항과 크루즈터미널 등 교통망을 기반으로 항만 물류와 금융, 정보기술 생태계가 갖춰져 있다.

7일 기자가 방문한 셔커우 지역에서는 저고도 경제가 새로운 성장동력으로 부상하고 있다. 초상국그룹의 밸류 팩토리 일대는 과거의 산업유산을 활용하는 동시에 드론과 항공기 등 저고도 경제 관련 기업과 기술이 집적되는 공간으로 바뀌고 있다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 개혁개방의 산증인 초상국 그룹의 옛 바오안현(현 선전시) 셔터우 공업단지. 사진= 뉴스핌 통신사. 2026.11.11 chk@newspim.com

APEC 도시 선전은 셔커우를 중심으로 저고도 경제를 미래 전략산업으로 육성하고 있다. 드론 물류와 배송, 공중관광, 유인 항공기 개발 및 시험비행 등 이른바 '하늘 산업'이 꽃을 피우고 있다. 과거 바다를 메워 공장을 세웠던 땅이 이제는 하늘길에서 새로운 성장동력을 모색하고 있는 셈이다.

현대 국가의 공통 과제인 도시재생 측면에서도 선전 셔커우의 변화는 주목할 만하다. 베이징의 수도강철 산업유산 재생 사례처럼 낡은 공장과 산업시설을 철거하는 대신 새로운 문화·산업 공간으로 활용하는 방식이다. 산업화의 흔적을 보존하면서 미래 산업을 유치하는 셔커우의 실험은 역사적 기억과 성장을 함께 도모하는 도시재생의 선진 사례로 평가된다.

APEC 무대에서 정상들도 느끼겠지만 선전에 가면 '선전 사람들은 미래를 살고 있다'는 말이 낯설지 않다. 첨단기술이 기업과 주민의 일상에 빠르게 적용되는 선전의 모습을 형용하는 말이다. 선전의 숨 가쁜 변화의 중심에는 개혁개방 경제 대장정의 첫발을 내디딘 초상국그룹의 셔커우 산업단지가 자리하고 있다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 11월 18일~19일 예정된 2026년 중국 APEC 정상회의를 앞두고 선전시 선전 국제 크루즈 모항 대합실에 APEC 슬로건을 표시한 플랭카드가 설치돼 있다. 사진 =뉴스핌 통신사. 2026.11.11 chk@newspim.com

선전이 중국의 미래를 예시하는 도시라면 난산구와 셔커우 산업단지는 그 미래가 어떤 형상을 하고 있는지를 전시하고 설명하는 공간이다. 바다를 메워 산업단지를 만든 선전 셔커우. 우공이산의 고사가 현실이 된 셔커우는 이제 혁신과 첨단 저고도 경제를 향한 새로운 경제 대장정에 나섰다.

그 주인공인 초상국그룹은 청나라 말 서방 세계에 한참 뒤처진 해운기업으로 출발했지만, 현대에 들어 셔커우의 실험을 통해 개혁개방의 대장정을 선도하는 기업으로, 지금은 다시 첨단산업을 견인하는 기술기업으로 탈바꿈했다. 근대 이후 현 공산당 정권까지 근현대 중국 변천사를 그대로 투영하고 있다는 점이 흥미를 끈다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 선전시 난산구 초상 항구에 야적돼 있는 수출용 컨테이너. 사진=뉴스핌 통신사. 2026.11.11 chk@newspim.com

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 11월 18일~19일 2026년 APEC 정상회의가 열릴 중국 선전시 푸텐구 선전국제교류중심에 APEC 정상회의를 알리는 현수기가 게양돼 있다. 사진 =뉴스핌 통신사. 2026.11.11 chk@newspim.com

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com