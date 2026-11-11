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[APEC 도시 선전 미리 가보니] <15> APEC 정상들이 보게될 미래, 천지개벽 선전

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  • 선전 셔커우 산업단지는 1979년 간척과 기반시설 조성으로 개방 실험장이 됐다
  • 초상국그룹은 셔커우 모델로 기업 경영과 임금제도 개혁을 실험했다
  • 셔커우는 산업유산을 활용해 드론·항공 등 저고도 경제 거점으로 변모했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

中 APEC 무대서 '경제 대장정' 성과 과시
산 허물어 바다 메운 개혁개방 실험 어촌
셔커우산업단지, 첨단 저고도 경제 혁신거점

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 산을 허문 흙으로 바다를 메웠다. 새로 생겨난 땅에 공장이 하나둘 들어섰다. 선전 난산구 셔커우(蛇口)는 전설 속 우공이산(愚公移山) 고사를 현실에서 구현했다. 수십 년 전까지만 해도 버려진 땅이나 마찬가지였던 셔커우는 현재 첨단 기술과 드론·항공 등 눈부신 혁신 성장 메카로 변모했다.

선전을 중국판 실리콘밸리라고 부를 때 그 중심에는 난산구가 있다. 그리고 난산구의 혁신 산업 생태계는 셔커우 산업단지를 배경으로 하고 있다. 중국의 오래된 국유기업 초상국그룹(招商局集團)이 건설한 셔커우 산업단지는 선전의 과거와 현재, 미래를 한눈에 보여주는 공간이다.

셔커우의 변화는 1979년 시작됐다. 바오안현이 선전시로 이름을 바꾼 바로 그 해다. 어촌 마을 바오안은 초상국그룹이 산업단지를 조성하면서 중국 대외 개방의 첫 실험장이 됐다. 간척사업과 함께 도로·전력·상수도·통신 등 산업 기반시설이 들어섰다. 이듬해 선전이 중국 최초 경제특구로 지정되면서 천지개벽의 변화가 본격화했다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 수십년전 바오안 현(선전시) 작은 어촌 마을 셔커우가 산을 헐어 바다를 메우는 '우공이산'의 고사를 현실에서 구현, 선전시가 오늘날 세계가 주목하는 첨단 기술 메카로 변신하는데 초석이 됐다. 사진=초상국 그룹 제공.     2026.11.11 chk@newspim.com

11월 7일 탐방한 초상국그룹 박물관 전시자료에 따르면 셔커우 산업단지는 단순한 공장 집적지가 아니었다. 중국이 계획경제에서 시장경제로 전환하는 과정에서 기업 경영과 인사·임금 제도를 실험한 혁신의 무대였다. 직제와 임금 체계를 개혁하는 등 기존의 관행을 깨뜨린 '셔커우 모델'은 중국 경제개혁의 상징으로 자리 잡았다.

'시간은 돈이고, 효율은 생명이다(時間就是金錢，效率就是生命)'.

1981년 산업단지에서 등장한 구호는 세상을 뒤흔들었다. 사회주의 계획경제 체제가 효율과 인센티브, 경쟁을 최우선하는 시장경제 체제로 바뀌는 변화를 상징했다. 이 구호는 삽시간에 선전 전역으로 확산했다. 설마했던 사람들은 세상이 변했음을 실감했다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 광둥성 선전시 난산구에 위치한 초상국 그룹 초상국박물관에 셔커우 지역에서 출현한 '시간은 돈이고 효율은 생명이다'는 개혁개방 초기 구호가 전시돼 있다. 사진 =뉴스핌 통신사.   2026.11.11 chk@newspim.com

셔커우의 역사를 간직한 공간 가운데 하나가 초상국그룹이 운영하는 밸류 팩토리(Value Factory)다. 안내원은 선전시 셔커우 하이완로에 자리한 이곳이 개혁개방 초기의 공장단지를 문화·창의산업 공간으로 개조한 산업유산이라고 설명했다. 낙후한 생산공장 단지를 새로운 공간으로 탈바꿈시킨 도시재생 사례가 기자의 눈길을 끌었다.

셔커우 일대는 지금 단순한 제조업 중심지에서 첨단산업 거점으로 변신하고 있다. '중국제조 2025' 전략이 시작된 2015년 셔커우 산업단지는 광둥 자유무역시험구의 첸하이·셔커우 지역에 편입됐다. 선전 바오안 국제공항과 크루즈터미널 등 교통망을 기반으로 항만 물류와 금융, 정보기술 생태계가 갖춰져 있다.

7일 기자가 방문한 셔커우 지역에서는 저고도 경제가 새로운 성장동력으로 부상하고 있다. 초상국그룹의 밸류 팩토리 일대는 과거의 산업유산을 활용하는 동시에 드론과 항공기 등 저고도 경제 관련 기업과 기술이 집적되는 공간으로 바뀌고 있다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 개혁개방의 산증인 초상국 그룹의 옛 바오안현(현 선전시) 셔터우 공업단지. 사진= 뉴스핌 통신사.  2026.11.11 chk@newspim.com

APEC 도시 선전은 셔커우를 중심으로 저고도 경제를 미래 전략산업으로 육성하고 있다. 드론 물류와 배송, 공중관광, 유인 항공기 개발 및 시험비행 등 이른바 '하늘 산업'이 꽃을 피우고 있다. 과거 바다를 메워 공장을 세웠던 땅이 이제는 하늘길에서 새로운 성장동력을 모색하고 있는 셈이다.

현대 국가의 공통 과제인 도시재생 측면에서도 선전 셔커우의 변화는 주목할 만하다. 베이징의 수도강철 산업유산 재생 사례처럼 낡은 공장과 산업시설을 철거하는 대신 새로운 문화·산업 공간으로 활용하는 방식이다. 산업화의 흔적을 보존하면서 미래 산업을 유치하는 셔커우의 실험은 역사적 기억과 성장을 함께 도모하는 도시재생의 선진 사례로 평가된다.

APEC 무대에서 정상들도 느끼겠지만 선전에 가면 '선전 사람들은 미래를 살고 있다'는 말이 낯설지 않다. 첨단기술이 기업과 주민의 일상에 빠르게 적용되는 선전의 모습을 형용하는 말이다. 선전의 숨 가쁜 변화의 중심에는 개혁개방 경제 대장정의 첫발을 내디딘 초상국그룹의 셔커우 산업단지가 자리하고 있다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 11월 18일~19일 예정된 2026년 중국 APEC 정상회의를 앞두고 선전시 선전 국제 크루즈 모항 대합실에 APEC 슬로건을 표시한 플랭카드가 설치돼 있다.  사진 =뉴스핌 통신사.  2026.11.11 chk@newspim.com

선전이 중국의 미래를 예시하는 도시라면 난산구와 셔커우 산업단지는 그 미래가 어떤 형상을 하고 있는지를 전시하고 설명하는 공간이다. 바다를 메워 산업단지를 만든 선전 셔커우. 우공이산의 고사가 현실이 된 셔커우는 이제 혁신과 첨단 저고도 경제를 향한 새로운 경제 대장정에 나섰다.

그 주인공인 초상국그룹은 청나라 말 서방 세계에 한참 뒤처진 해운기업으로 출발했지만, 현대에 들어 셔커우의 실험을 통해 개혁개방의 대장정을 선도하는 기업으로, 지금은 다시 첨단산업을 견인하는 기술기업으로 탈바꿈했다. 근대 이후 현 공산당 정권까지 근현대 중국 변천사를 그대로 투영하고 있다는 점이 흥미를 끈다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 선전시 난산구 초상 항구에 야적돼 있는 수출용 컨테이너. 사진=뉴스핌 통신사. 2026.11.11 chk@newspim.com

 

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 11월 18일~19일 2026년 APEC 정상회의가 열릴 중국 선전시 푸텐구 선전국제교류중심에 APEC 정상회의를 알리는 현수기가 게양돼 있다. 사진 =뉴스핌 통신사.  2026.11.11 chk@newspim.com

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

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엔비디아, 이틀새 4700억달러 증발했다고? [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 중국 스파이 의혹을 받는 여성 사업가의 불륜 논란이 커지면서, 엔비디아 주가가 이틀 새 시가총액 4700억 달러 이상을 날릴 위기에 몰렸다. 이 여파로 엔비디아는 세계 2위 기업 자리를 마이크로소프트(MS)에 내줬다. 10일(현지시간) 오후 12시 55분 엔비디아는 전장보다 6.32% 급락한 167.37달러를 기록했다.전날 4.3% 떨어진 데 이어서다. 이날 장중 엔비디아는 지난해 6월 이후 처음으로 MS에 시총을 역전당했다.  논란의 중심은 황 CEO와 앨리스 황(중국명 황러)의 관계다. IT 전문매체 디인포메이션은 앨리스 황을 아는 두 명의 관계자를 인용해 황 CEO와의 관계가 최소 75억 달러(약 10조 원)어치의 엔비디아 칩을 중국 기업에 넘기는 것을 도왔다고 이날 보도했다. 보도에 따르면 앨리스 황은 남편·여동생과 함께 중국과 싱가포르에 걸쳐 엔비디아 칩을 사들이는 기업 네트워크를 구축했다. 그 중심에는 중국 기업 상하이 센추리 리통이 있는데, 이 회사는 2023년 엔비디아의 우선 클라우드 파트너 지위를 확보해 칩에 우선 접근할 수 있었다. 미국의 수출 규제로 엔비디아 칩 주문이 막히자, 앨리스 황은 엔비디아 및 유통업체와의 연줄을 이용해 물량을 확보했고, H100·H200과 일부 A100 칩 약 24만 개를 중국으로 들여보낸 것으로 전해졌다. 이 칩들은 결국 알리바바, 텐센트와 중소 중국 AI 연구소들에 공급됐다. 앨리스 황은 센추리 리통과 연결된 싱가포르 등록 기업 메가스피드에서도 임원을 지냈다. 메가스피드는 동남아시아에서 중국으로 넘어간 엔비디아 칩 수출 문제로 미국 당국의 조사를 받아왔다. 디인포메이션은 앨리스 황이 황 CEO와의 관계를 내세워 신뢰도를 높이면서도, 자신의 역할은 모호하게 유지해 증거를 남기지 않았다고 전했다. 이번 의혹은 엔비디아의 지배구조, 수출 규제 준수, 그리고 황 CEO 개인에 대한 과도한 의존을 둘러싼 우려를 키우고 있다. 여기에 AI 인프라에 쏟아붓는 막대한 투자가 충분한 수익으로 돌아올지에 대한 투자자들의 불안까지 겹쳤다. 엔비디아 이사회는 지난 일요일 내부 조사에 착수했다. 미 연방수사국(FBI)은 63세의 황 CEO가 외국 정보기관의 공작 대상이었는지 조사하고 있다. 황 CEO는 직원들에게 아내에게 부정을 저질렀다고 인정했으나, 관계에 대한 구체적 설명은 하지 않았다. 젠슨 황과 엘리스 황.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.11.11 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-11-11 03:02
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美연준 내달 '빅스텝' 가능성...물가는? [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국의 10월 소비자물가가 예상보다 높게 나오면서, 연방준비제도(Fed)가 다음 달 기준금리를 한 번에 0.5%포인트(%p) 올릴 수 있다는 관측에 불이 붙었다. 근원물가가 연준 핵심 인사가 '빅스텝(0.5%포인트 인상)'의 기준으로 제시한 수준을 넘어선 데다, 물가 상승세가 경제 전반으로 번지는 조짐까지 보였기 때문이다. 10일(현지시간) 미 노동부 노동통계국(BLS)에 따르면 10월 소비자물가지수(CPI)는 전월보다 0.4% 올랐다. 에너지 물가가 진정되며 9월 0.6%보다는 상승폭이 줄었지만, 로이터가 집계한 전문가 전망치(0.3%)는 웃돌았다. 변동성이 큰 식품·에너지를 뺀 근원(core) CPI는 9월에 이어 두 달 연속 0.3% 올라, 역시 예상치(0.2%)를 넘어섰다. 지난해 미 연방정부 셧다운으로 2025년 10월 물가 자료가 수집되지 못해, 이번엔 전년 대비 상승률은 공개되지 않았다. 앞서 9월 연간 소비자물가 상승률은 3.7%로, 연준 목표치 2%를 크게 웃돌았다. 지난해 트럼프 행정부가 시행한 수입 관세에 더해, 미국·이스라엘과 이란의 전쟁이 유가를 밀어 올리며 생활비를 끌어올리고 있다. 이날 시장이 더 크게 반응한 것은 크리스토퍼 월러 연준 이사의 발언 때문이다. 간밤 런던에서 열린 킹스비즈니스스쿨·머니매크로금융학회 주최 콘퍼런스에서 월러 이사는 "물가가 우리 목표에서 멀어지기 시작하는 것처럼 보인다"며 "가까워지는 게 아니다"고 지적했다. 그러면서 "그렇다면 통화정책을 더 공격적으로 해야 한다"며 "9월 대비 근원 소비자물가가 0.3% 이상 오르면 더 강한 정책 대응이 필요할 수 있다"고 판단했다. 그럴 경우 12월 회의에서 0.5%p 인상을 고려해야 한다고도 강조했다. 연준의 다음 회의는 내달 8~9일이다. 크리스토퍼 월러 연준 이사.[사진=블룸버그통신] 2021.10.21 mj72284@newspim.com 월러 이사는 더 작은 폭의 인상에 그치는 것은 위험하다고 봤다. 그는 "물가가 너무 높고 전방위로 확산하는 상황에서, 작은 인상에 머무르면 인플레이션을 잡겠다는 연준의 신뢰가 손상될 수 있다"고 말했다. 0.25%p 인상이 사실상 확실시된 가운데, 10월 근원물가가 월러 이사의 '0.3%' 기준을 충족하자 더 큰 폭의 인상에 대한 베팅이 빠르게 쌓였다. CPI 지표와 월러 이사의 발언은 미 국채 시장에 강한 매도세를 불러왔다. 연준 정책 기대를 반영하는 2년물 국채 금리는 13bp(1bp=0.01%p) 급등한 4.68%, 벤치마크인 10년물 금리는 7.6bp 오른 4.94%를 기록했다. 2년물 금리는 2025년 4월 초 이후 최대폭으로 올랐다. 국채 금리와 가격은 반대로 움직인다. 전문가들은 12월 인상은 기정사실이 됐고, 이제 폭이 관건이라고 본다. 에드워드존스의 제임스 매캔 선임 이코노미스트는 "또 한 번 예상을 웃돈 물가로 근원 인플레이션이 다시 가속하는 조짐을 보여 기저 물가 압력이 다시 쌓이고 있다는 우려를 키운다"며 "대부분의 시장 참가자가 12월 0.25%p 인상을 예상해왔는데, 이번 지표로 그것이 최소한의 조치로 굳어졌다. 이제 더 큰 논쟁은 연준이 0.5%p로 더 공격적으로 움직여야 하느냐다"라고 말했다. 스파르탄캐피털증권의 피터 카딜로 수석시장이코노미스트는 "월러 이사가 사실상 12월 0.5%p 인상의 문을 열어뒀다"며 "이 수치는 인플레이션이 여전히 문제라는 것을 시사해 금리는 더 오를 가능성이 크다"고 짚었다. 다만 그는 "(도널드) 트럼프 대통령이 전쟁이 곧 끝날 것이고 추가 공습도 없을 것임을 분명히 하고 있어, 유가가 현 수준을 유지하면 30~40일 안에 물가가 낮아지기 시작할 수 있다"고 판단했다. 반면 테미스트레이딩의 조 살루치 파트너는 0.5%p 인상에는 선을 그었다. 그는 "예상보다 뜨거워 일부가 멈칫하게 만들었고, 한 연준 이사는 물가가 높으면 연말까지 0.5%포인트 인상을 할 수 있다고 시사했다"면서도 "지금으로선 그건 과하고, 0.25%p 인상이 유력해 보인다"고 설명했다. 그러면서 "물가와 금리가 높게 유지되면 차입에 의존하는 기업들의 실적을 압박해 결국 주가에 반영될 것"이라고 내다봤다. 한편 애넥스자산운용의 브라이언 제이컵슨 수석경제전략가는 이번 물가의 새로운 동인으로 인공지능(AI)을 지목했다. 그는 "헤드라인 물가만 높은 게 아니라 유가 충격이 근원물가에까지 스며들었다"며 "연준의 새로운 걱정거리는 유가가 아니라 배관공과 전기기사를 고용하는 비용"이라고 말했다. AI 데이터센터 건설 붐이 숙련 인력 수요를 밀어 올려 물가를 자극한다는 얘기다. 이날 로리 로건 댈러스 연방준비은행 총재와 미셸 보먼 연준 감독담당 부의장의 발언도 예정돼 있어, 시장은 추가 매파 신호 여부를 주시하고 있다.   mj72284@newspim.com 2026-11-11 02:41

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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