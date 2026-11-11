코스닥, 이틀 연속 매수 사이드카…장중 700선 회복

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소가 11일 코스닥시장에 이틀 연속 매수 사이드카를 발동했다
- 코스닥지수는 장중 700선을 회복하며 4.94% 상승했다
- 기관이 1283억원을 순매수한 가운데 시총 상위주도 강세를 보였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 코스닥시장에서 이틀 연속 매수 사이드카가 발동됐다. 코스닥지수는 장중 700선을 회복하며 5% 가까이 상승하는 등 강세를 이어가고 있다.
한국거래소는 11일 오전 11시 28분 44초 코스닥시장에서 프로그램매수호가 일시효력정지(매수 사이드카)를 발동했다고 공시했다. 발동 당시 코스닥150 선물가격은 전 거래일 종가보다 66.20포인트(6.06%) 오른 1158.60을 기록했다. 코스닥150 현물지수도 67.42포인트(6.19%) 상승한 1156.27을 나타냈다.
매수 사이드카는 프로그램 매매의 매수호가 효력을 5분간 정지하는 시장 안정 조치다. 코스닥시장에서는 코스닥150 선물가격이 전 거래일 종가 대비 6% 이상 오르고 현물지수도 3% 이상 상승한 상태가 1분간 이어지면 발동된다. 발동 후 5분이 지나면 자동 해제된다.
코스닥지수는 상승폭을 키우며 700선을 넘어섰다. 이날 오전 11시 44분 기준 지수는 전 거래일보다 32.98포인트(4.94%) 오른 700.59를 기록하고 있다. 수급별로는 기관이 1283억원을 순매수하고 있다. 개인과 외국인은 각각 1242억원, 70억원을 순매도 중이다.
시가총액 상위 종목도 대부분 강세다. 주성엔지니어링(13.39%), 에코프로비엠(10.91%), 심텍(10.51%), 에코프로(9.13%), 이오테크닉스(7.12%), 레인보우로보틱스(6.46%), 리노공업(5.76%), 삼천당제약(4.52%), 알테오젠(3.52%) 등이 상승하고 있다.
전날에도 코스닥시장에서는 오전 9시 10분 매수 사이드카가 발동됐다. 당시 코스닥150 선물가격은 전 거래일 종가보다 65.10포인트(6.29%) 오른 1099.50을 기록했으며, 코스닥150 현물지수도 5.87% 상승했다.
rkgml925@newspim.com