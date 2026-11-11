하이트진로, 4년 만에 희망퇴직…"미래 성장 확보 차원"

AI 핵심 요약beta
- 하이트진로는 11일부터 25일까지 15년 이상 근속자 희망퇴직을 받는다
- 하이트진로는 근속 기간에 따라 최대 36개월분 위로금을 지급한다
- 하이트진로는 시장 둔화와 경영 불확실성에 대응해 효율화를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
주류시장 정체와 소비환경 변화 대응
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 하이트진로가 15년 이상 근속 직원을 대상으로 4년 만에 희망퇴직을 실시한다. 국내 주류시장의 성장 정체와 소비환경 변화, 대내외 경영 불확실성 확대에 대응해 경영 효율화와 미래 성장 기반을 강화하겠다는 취지다.
주류업계에 따르면 하이트진로는 11일부터 25일까지 15년 이상 근속한 직원을 대상으로 희망퇴직 신청을 받는다. 희망자 신청을 받은 뒤 내부 심사를 거쳐 최종 대상자를 확정할 방침이다.
퇴직금과 별도로 근속 15년 이상 20년 미만 직원에게는 20개월분, 20년 이상 직원에게는 36개월분의 위로금이 지급된다. 또한 주요 복지 프로그램도 퇴직 이후에도 지원될 예정이다.
하이트진로 관계자는 "국내 주류시장의 성장이 정체되고, 소비환경의 변화, 대내외 경영 불확실성이 확대되는 상황에서 당사는 다양한 경영개선 활동들을 통해 안정적인 수익기반 확보와 미래 경쟁력 강화를 위해 노력하고 있다"고 말했다.
이어 "이번 희망퇴직 역시 보다 근본적인 개선을 통한 지속 가능한 경영환경을 구축하고 미래 성장을 도모하는 동시에 직원들에게 제2의 인생을 준비할 수 있도록 마련하게 됐다"고 설명했다.
이번 희망퇴직은 하이트진로가 2022년 이후 4년 만에 실시하는 것이다. 당시에도 15년 이상 근속자가 대상이었으며, 위로금은 15년 이상 20년 미만 직원에게 34개월분, 20년 이상 직원에게 최대 40개월분이 제시됐다.
이번 희망퇴직은 국내 주류시장의 구조적 둔화와 소비환경 변화에 대응한 조치로 풀이된다. 하이트진로는 2025년 3분기 매출 6695억원, 영업이익 544억원을 기록해 전년 동기 대비 각각 2.4%, 22.5% 감소했다.
업계에서는 젊은 층을 중심으로 한 음주 문화 변화와 '헬시플레저' 확산, 고물가에 따른 소비심리 위축이 국내 주류 수요 감소를 이끌었다는 분석이 나온다. 이에 따라 주류업계는 조직 재정비와 해외시장 확대 등으로 체질개선에 나서고 있다.
하이트진로는 지난해 대표 교체를 단행하며 경영 쇄신에 나섰고, 해외시장 진출을 미래 성장 전략의 핵심으로 삼고 있다.
fineview@newspim.com