이마트, 본업 회복에 별도 영업익 46%↑…분기 총매출 첫 5조 달성

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트레이더스 매출·이익 역대 최대…할인점·슈퍼도 방문객 늘어

연결 영업익 461억원…스타벅스 운영사 453억원 영업손실

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이마트가 할인점과 창고형 할인점, 슈퍼마켓의 고른 성장에 힘입어 별도 기준 분기 총매출 5조원을 처음 넘어섰다. 가격 경쟁력을 높이고 매장 재단장을 이어가면서 고객을 끌어모은 결과다.

이마트는 올해 3분기 별도 기준 총매출이 5조1040억원으로 전년 동기 대비 11.1% 증가했다고 11일 밝혔다. 특히 분기 기준 총매출은 사상 처음으로 5조 원을 넘어섰다.

같은 기간 영업이익은 1660억원으로 46.3% 늘었다. 지난 1~3분기 누적 영업이익은 3379억원으로 28.8% 증가했다.

연결 기준 순매출은 7조4919억원으로 전년 동기보다 911억원 늘었으며, 영업이익은 461억원을 기록했다.

이마트 전경. [사진=뉴스핌 DB]

◆가격 낮추고 매장 바꾸자…본업 고객 기반 확대

본업 실적 개선의 바탕에는 방문객 증가가 있다. 3분기 방문객 수는 전년 동기 대비 이마트 할인점이 5.3%, 트레이더스가 8.0%, 에브리데이가 11.5% 늘었다.

이마트는 통합 매입으로 확보한 원가 절감 여력을 판매가격에 반영하고 대형 할인행사를 통해 장보기 수요를 공략했다. 3분기 '고래잇' 행사 매출은 전년 동기보다 29.2%, 방문객 수는 14.7% 증가했다. 초저가 자체 브랜드(PL) '5K프라이스' 매출도 두 배 이상으로 늘었다.

매장 재단장도 고객 유입에 힘을 보탰다. 쇼핑과 휴식 기능을 결합한 '스타필드 마켓'으로 전환한 경산점은 리뉴얼 이후 매출과 방문객 수가 각각 18.4%, 8.4% 증가했다. 동탄점도 매출이 11.4%, 방문객 수가 7.7% 늘었다.

[AI 인포그래픽=남라다 기자]

◆트레이더스 분기 최대 실적…에브리데이도 성장

트레이더스는 매출과 영업이익 모두 분기 기준 역대 최대 실적을 냈다. 3분기 총매출은 1조1668억원으로 전년 동기보다 16.6% 증가했고, 영업이익은 552억원으로 40.5% 늘었다.

단독 상품과 자체 브랜드, 먹거리 구성을 강화한 전략이 실적을 뒷받침했다. 자체 브랜드 'T스탠다드'와 'T카페' 매출은 각각 16.6%, 15.5% 증가했다.

에브리데이도 외형과 이익을 함께 키웠다. 총매출은 3995억원으로 7.7%, 영업이익은 110억원으로 11.1% 늘었다. 통합 매입을 활용한 할인행사와 퀵커머스 확대가 성장에 기여했다. 3분기 퀵커머스 매출은 전년 동기 대비 38.5% 증가했다.

◆SSG닷컴·이마트24 손익 개선…SCK컴퍼니는 적자

주요 관계사 실적은 엇갈렸다. SSG닷컴은 상품과 멤버십, 물류 운영 효율화로 전년 동기 대비 손익을 158억원 개선했다. 이마트24는 수익성 중심의 사업 재편을 통해 영업손실을 49억원 줄인 29억원으로 축소했다.

조선호텔앤리조트는 방한 외국인 증가에 따른 투숙률과 객단가 상승으로 영업이익이 2.7% 늘어난 226억원을 기록했다.

반면 SCK컴퍼니는 e-프리퀀시 중단 등의 영향으로 453억원의 영업손실을 냈다. 회사 측은 브랜드 이미지 회복과 운영 효율화, 상품 경쟁력 강화에 주력하고 있다고 설명했다.

이마트 관계자는 "꾸준히 다져온 본업 경쟁력이 고객 기반 확대로 이어지며 외형 성장과 수익성 제고를 동시에 이끌었다"며 "앞으로도 유통 혁신을 이어가는 동시에 고객이 체감하는 혜택을 확대해 시장 리더십을 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.

nrd@newspim.com