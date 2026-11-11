오픈AI, 민생쿠폰 'GPT 예측' 지원…공공 정책으로 보폭 넓힌다

권혁구 난양공대 교수 "찬반 논쟁을 근거 기반 정책 설계로"

민생쿠폰 소비 반응 GPT 예측 오차 25%→10%

오픈AI, 사이버보안·물관리 이어 정책 연구까지 접점 확대

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 오픈AI가 생성형 인공지능(AI)으로 정부 정책의 효과를 미리 따져보는 연구를 지원하며 공공 정책 영역으로 보폭을 넓히고 있다.

오픈AI의 지원을 받은 한 연구팀은 지난해 약 10조원 규모로 지급된 민생회복 소비쿠폰을 사례로 GPT가 가계의 소비 반응을 얼마나 정확히 예측하는지 검증하고 있다. 검증이 끝나면 같은 예산으로 소비 진작 효과를 더 키우는 설계를 시행 전에 비교할 수 있다는 게 연구팀의 설명이다.

오픈AI는 11일 서울 강남구 삼성동 오픈AI 사무실에서 '오픈AI 인사이트: 정책 연구에서의 AI 활용' 미디어 세션을 열고 권혁구 싱가포르 난양공과대학교(NTU) 석좌교수의 GPT 기반 정책 시뮬레이션 연구를 소개했다. 권 교수는 "소모적인 정치적 찬반 논쟁을 근거 기반의 정책 설계 문제로 전환하는 것이 궁극적인 목적"이라고 말했다.

연구 과제인 지원금 정책을 두고는 지역 상점에 새 매출이 생긴다는 주장과, 원래 하려던 지출을 대신할 뿐이라는 반박이 맞선다. 이에 대해 권 교수는 "실제 데이터를 보면 한쪽 설명만 맞는 경우는 거의 없다"며 "중요한 건 어떤 조건에서 누구에게 얼마나 효과가 나타나느냐"라고 말했다.

권 교수가 꼽은 핵심 지표는 '지원금이 없었다면 발생하지 않았을 추가 소비'다. 국민이 지원금을 다 썼더라도 원래 쓸 돈을 지원금으로 바꿔 냈을 뿐이라면 소비 진작 효과는 그만큼 줄어든다. 그는 "예산은 미리 계산할 수 있지만 지원금이 소비를 얼마나 늘릴지는 시행 전에 알기 어렵다"고 말했다.

권혁구 싱가포르 난양공대 석좌교수. [사진=오픈AI]

◆ 민생쿠폰으로 GPT 예측력 '채점'…"판단은 사람 몫"

권 교수 연구팀은 지난해 지급된 약 10조원 규모 민생회복 소비쿠폰을 시험 문제로 삼았다. GPT에 '서울 거주 30대 남성, 월급 300만 원, 월평균 지출 220만 원' 같은 소비자 프로필과 쿠폰 조건을 넣고, 쿠폰을 받으면 첫 4주 총지출이 어떻게 달라질지 묻는다. 이 예측을 가계부 앱의 실제 거래 기록과 비교하고, 한국은행의 소비쿠폰 효과 분석 보고서와도 대조한다.

권 교수는 "처음에는 예측 오차가 25% 정도였지만 지금은 10% 정도로 줄었다"며 "효과가 11조냐 12조냐보다 10조 원 아래냐 위냐가 중요한데, 잘못된 의사결정을 막는 정도의 정확도가 목표"라고 말했다.

연구팀은 올해 말 검증을 마치고 내년 3월까지 사용기한·사용처를 바꾼 대안을 비교할 예정이다. 권 교수는 "10조 원 규모 지원금에서 소비 유발 효과를 1%만 높여도 1000억원"이라며 "모델 운용 비용은 크지 않아 비용 대비 편익이 크다"고 강조했다.

권 교수는 AI의 역할은 근거 제공까지라고 선을 그었다. 그는 "같은 돈을 전 국민에게 줄지 저소득층에 줄지는 가치 판단의 문제로 GPT가 판단할 수 없다"며 "규칙을 일일이 정하던 기존 방식과 달리 편향의 소지가 연구자에서 GPT로 넘어갔지만, 제3자가 모델의 편향을 확인하기는 더 수월하다"고 말했다. 또 "이용자 동의와 데이터 접근 요건을 갖추면 정부 기관이나 다른 연구자도 한국의 마이데이터 인프라로 비슷한 분석을 할 수 있을 것"이라고 내다봤다.

◆ 사이버보안·물관리 이어 정책 연구까지…오픈AI, 공공 공략

이번 연구는 오픈AI가 400명이 넘는 개인과 기관의 응모 가운데 선정한 14개 과제 중 하나다. 오픈AI는 총 100만달러의 연구비와 최대 100만달러의 API 크레딧을 지원한다. 지난 4월 발표한 '지능 시대의 산업정책' 보고서의 후속 조치로, 과제는 미국·유럽연합·브라질·싱가포르·한국에서 6개월간 진행되며 결과는 내년에 발표된다. 한국에서는 연세대의 국회 감독 품질 평가 연구도 선정됐다.

오픈AI는 권 교수 과제를 '시행 전 정책 효과를 시뮬레이션하는 AI 에이전트 체계'로 소개하며, 예측 근거를 설명하는 보고서와 정부의 책임 있는 활용을 위한 안전장치를 결과물로 제시했다. 음성원 오픈AI 코리아 커뮤니케이션 총괄은 "AI가 정책 연구에 활용돼 정책이 더 효과적으로 작동하면 모든 사람에게 혜택이 돌아간다"며 "AI 혜택을 전 인류에게 전한다는 회사 미션의 연장선"이라고 말했다. 다만 후속 GPT 모델 개발에는 활용되지 않는다고 밝혔다.

연구 프로젝트 이외에도 오픈AI는 한국 공공 영역 공략에 속도를 내고 있다. 오픈AI는 지난 5월 '한국 사이버 액션 플랜'으로 정부·공공기관이 최신 사이버 특화 모델에 접근하도록 했고, 한국수자원공사·기술보증기금과도 업무협약을 맺었다. 당시 제이슨 권 오픈AI 최고전략책임자(CSO)는 "AI가 경제와 사회의 핵심 인프라 일부로 자리잡는 세 번째 단계에 들어섰다"고 말했다.

AI 기업들의 정책 연구 지원 경쟁도 이어지고 있다. 오픈AI의 주요 투자자인 마이크로소프트(MSFT)와 손잡은 오픈AI에 맞서, 경쟁사 앤스로픽은 2억 달러 규모 펀드로 AI의 경제적 영향 연구를 지원하고 있다.

raul1649@newspim.com