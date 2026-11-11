HD현대삼호 20대 노동자 사망…중대재해 '진실공방'

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

노조 "밀폐공간 안전수칙 위반"…사측 "개방 출입구·환기설비 갖춰"

2인 1조 작업·가스농도 측정·작업중지 범위도 이견

[영암=뉴스핌] 조은정 기자 = HD현대삼호에서 발생한 20대 협력업체 노동자 사망사고를 둘러싸고 노동조합과 회사 측의 입장이 첨예하게 엇갈리고 있다.

사고 장소의 밀폐공간 해당 여부부터 안전수칙 준수와 작업중지 조치까지 양측의 주장이 맞서면서 관계 당국의 조사 결과에 관심이 쏠리고 있다.

6일 전국금속노동조합 기자회견에 참석한 고인의 여동생은 "오빠는 고등학교를 졸업하기 전부터 일했고 제가 대학에 다니는 4년 내내 매달 용돈을 보내줬다"며 "세상을 떠나기 하루 전에도 부모님께 택배를 보냈던 다정한 장남이었다"고 울먹였다. [사진=조은정 기자]

11일 뉴스핌 취재를 종합하면 전국금속노동조합 광주전남지부와 유족은 사고 장소가 밀폐공간에 해당하며 안전관리 의무가 제대로 이행되지 않았다고 주장하고 있다. 반면 HD현대삼호는 사고 장소가 복수의 개방된 출입구와 환기설비를 갖춘 선박 내부 공간(AP Void)이며 사고 당시 발급된 작업허가서도 밀폐공간 작업허가서가 아닌 일반 작업허가서라는 입장이다.

이번 사고는 지난 3일 오후 6시 10분께 전남광주통합특별시 영암군 삼호읍 HD현대삼호 조선소에서 발생했다. 선박 내부 공간에서 작업을 준비하던 20대 협력업체 용접공 A씨가 쓰러진 채 발견돼 병원으로 이송됐으나 숨졌다.

노조는 사고 현장이 폭 80cm 내외에 깊이 2m가량의 협소한 공간으로 공기 순환이 제한돼 있었다고 주장한다. 특히 고인에게 밀폐공간 출입카드가 발급됐고 작업허가서에도 밀폐감시자와 가스농도 등이 기재돼 있었다는 점을 근거로 제시했다.

이에 사측은 해당 작업허가서가 별도로 운영하는 밀폐공간 작업허가서와 구분된다고 설명했다. 밀폐공간 출입카드 역시 작업자의 출입 자격과 관련된 것으로 사고 장소가 밀폐공간에 해당한다는 의미는 아니라고 밝혔다.

밀폐공간 출입카드. [사진=전국금속노조] 2026.11.11 ej7648@newspim.com

가스농도 측정을 둘러싼 입장도 다르다.

노조는 사고 당시 가스농도 측정기가 현장에 없었다는 의혹을 제기하며 작업 전 안전조치와 환기설비의 실효성을 조사해야 한다고 요구하고 있다.

이에 사측은 밀폐공간뿐 아니라 선박 내부 용접 등 가스농도 확인이 필요한 작업에도 사전 측정을 실시하고 있다고 설명했다. 사고 당일 오후 4시께 관리감독자가 가스농도를 측정했고 고인은 오후 5시께 작업 장소에 도착했다는 것이다.

2인 1조 작업 원칙 준수 여부도 핵심 쟁점이다.

노조는 사고 당시 고인이 홀로 작업 공간에 남겨졌고 작업허가서에도 작업 인원이 1명으로 기재돼 있었다며 안전수칙 위반 가능성을 제기했다.

그러나 회사 측은 사고 당시 실제 용접 작업이 시작되기 전 준비 단계였다고 설명했다. 본격적인 작업이 시작되면 안전관리를 위한 현장 관리자 1명을 추가 배치해 2인 1조로 작업할 예정이었다는 입장이다.

작업중지 범위를 둘러싼 입장차도 크다.

노조와 유족은 사고 현장에 국한된 작업중지로는 유사 사고를 예방하기 어렵다며 고용노동부의 작업중지 명령과 중대재해 수사를 촉구하고 있다.

반면 현대삼호는 "고용노동부의 행정처분 여부와 별개로 조사 결과가 나올 때까지 사고 현장을 보존하고 작업을 중지하고 있다"고 밝혔다.

앞서 노조와 유족은 지난 10일 광주고용노동청 앞에서 기자회견을 열고 사고 장소의 밀폐공간 인정과 중대재해 조사를 촉구했다. 특히 노동당국이 법적·기술적 검토를 이유로 판단을 미루고 있다며 소극적인 대응을 강하게 비판했다.

현재 전남경찰청 중대재해수사팀은 사고 관련자 등을 상대로 안전수칙 준수 여부와 현장 안전관리 실태를 조사하고 있다.

한편 사고 발생 8일이 지나도록 장례조차 치르지 못한 유족은 진상규명과 책임 있는 조치를 호소하고 있다. 유족은 회사 측의 진심어린 사과와 노동당국의 신속한 판단을 촉구하며 조사 결과를 기다리고 있다.

ej7648@newspim.com