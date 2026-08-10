대한체육회, 봉황대기 전국고교야구대회 현장 점검...유승민 회장 격려 방문

AI 핵심 요약beta
- 대한체육회가 10일 봉황대기 고교야구대회를 점검했다.
- 유승민 회장은 광주제일고·화성동탄BC를 격려했다.
- 폭염 대응 위해 경기시간 조정과 안전대책을 시행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=대한체육회가 '제54회 봉황대기 전국고교야구대회' 현장 점검에 나섰다. 대한체육회 유승민 회장도 선수들을 격려 방문했다.
대한체육회는 10일 '제54회 봉황대기 전국고교야구대회' 현장을 찾아 여름철 폭염 속 개최되는 스포츠 경기 진행 상황 및 안전관리 이행에 대해 점검을 실시하고 선수단을 격려했다.
이번 대회는 선수들의 온열질환 예방과 경기력 보호를 위해 경기 일정 중 일부를 조정하여 진행한다. 8월 7일부터 10일까지 제1경기는 오전 9시에서 8시 30분으로, 제2경기는 오후 5시에서 6시로 조정하는 등 일정을 변경한 바 있다.
이날 유승민 회장은 대회 시작 전 현장을 방문하여 경기를 앞둔 광주제일고, 화성동탄BC 선수단을 격려했다. 아울러, 대한야구소프트볼협회 관계자들로부터 협회에서 대회 운영 안전대책으로 마련한 ▲체감온도 기준에 따른 쿨링타임 운영 ▲더그아웃 이동식 에어컨 설치 ▲응급의료체계 및 현장 안전 관리 강화 등에 대한 보고를 받으며 대회 현장을 점검하였다. 그리고 양 선수단 더그아웃을 방문하여 준비한 다과를 전달하며 선수들을 격려했다.
유승민 회장은 대회 관계자들에게 "폭염 속의 극한 날씨 상황에서 대회가 치러지는 만큼 선수들의 안전과 건강관리에 각별한 주의를 부탁드린다"고 전했다. 아울러, 양 선수단 더그아웃 방문에서는 "수분을 충분히 섭취하며 건강을 잘 관리하길 바라며, 날씨만큼이나 뜨거운 여러분의 열정을 응원한다"고 밝혔다.
한편, 제54회 봉황대기 전국고교야구대회는 국내 최대 규모의 고교야구대회로서 총 104개의 팀이 참가하며, 지난 8월 7일부터 서울 목동, 신월, 구의야구장에서 개최되고 있다.
iaspire@newspim.com