[2026AG] 대한체육회, 이준석 金 계기로 테크볼 진천선수촌 훈련 지원 추진

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 대한체육회가 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 한국 테크볼 사상 첫 금메달을 획득한 이준석의 성과를 계기로 테크볼 국가대표 선수들의 진천 국가대표선수촌 훈련 지원을 추진한다.

대한체육회는 21일 테크볼 선수들이 향후 진천 국가대표선수촌의 훈련 환경을 활용할 수 있도록 구체적인 지원 방안을 마련할 계획이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 대한체육회 유승민 회장이 지난 20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 결승에서 금메달을 차지한 이준석을 격려하고 있다. [사진=대한체육회] 2026.09.21 football1229@newspim.com

이준석은 지난 20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 결승에서 이라크의 알리 잘릴 메즈헤르 알레야위를 세트스코어 2-0으로 꺾고 금메달을 차지했다.

테크볼은 이번 대회에서 처음 아시안게임 정식종목으로 채택됐다. 이준석은 남자 단식 초대 챔피언에 오르며 한국 테크볼의 첫 아시안게임 금메달을 기록했다.

대한체육회는 이번 대회를 앞두고 테크볼 선수들의 진천선수촌 입촌 훈련을 검토했다. 하지만 아시안게임 출전을 준비하는 국가대표 선수들의 입촌이 몰려 훈련 공간을 확보하지 못해 실제 입촌은 불발됐다.

이에 이준석을 비롯한 테크볼 선수들은 선수촌 밖에서 훈련하며 대회를 준비했다. 이준석은 아시안게임 출전을 위해 생업을 중단하고 훈련에 전념했으며, 진천선수촌에 입촌해 체계적으로 훈련하는 것이 목표라고 밝혀왔다.

유승민 대한체육회장은 이준석의 남자 단식 결승 현장을 직접 찾아 경기를 지켜보고 금메달 획득을 축하했다. 유 회장은 "어려운 훈련 여건 속에서도 대한민국 테크볼의 첫 아시안게임 금메달이라는 값진 성과를 만들어낸 이준석 선수와 대표팀에 축하와 감사의 말씀을 전한다"고 말했다.

이어 "테크볼이 더욱 성장할 수 있도록 선수들이 진천 국가대표선수촌의 훈련 환경을 활용할 수 있는 방안을 마련하겠다"고 밝혔다.

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