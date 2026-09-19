[2026AG] 테크볼 이준석, 단식 결승 올랐다...'꿈의 금메달' 눈앞

AI 핵심 요약beta
- 이준석이 19일 아시안게임 테크볼 준결승서 결승에 올랐다.
- 쿠웨이트 자이드 에이단 기권으로 한국 첫 메달을 확보했다.
- 이준석은 20일 결승서 초대 챔피언에 도전한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
한국 테크볼 사상 첫 메달 획득 감격
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이준석(27)이 아시안게임 첫 정식 종목으로 채택된 테크볼에서 한국 사상 첫 메달을 확보했다. 이준석은 19일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 준결승전에서 자이드 에이단(쿠웨이트)을 상대로 기권승을 거두며 결승에 진출했다.
이준석은 한국 테크볼 역사상 첫 아시안게임 메달이자 이번 대회 대한체육회 선수단의 첫 메달을 확정 지었다. 최소 은메달을 확보한 이준석은 오는 20일 결승전에서 알리 잘릴 메즈헤르 알레야위(이라크)를 상대로 초대 아시안게임 챔피언 자리를 노린다.
1세트 초반은 고전이었다. 에이단에게 4연속 실점하며 0-4로 끌려갔다. 그러나 짧은 서브로 상대 실책을 유도해 4-4 동점을 만든 뒤, 오른발과 왼발을 자유자재로 쓰는 양발 공격을 앞세워 분위기를 반전시켰다. 10-10 동점 상황에서 집중력을 발휘한 이준석은 상대 범실을 유도하며 12-10으로 첫 세트를 따냈다.
조별리그부터 이어져 온 '무실 세트' 행진은 2세트 도중 상대 부상으로 마침표를 찍었다. 이준석이 3-2로 앞서던 상황에서 에이단이 왼쪽 허벅지 통증을 호소하며 코트에 쓰러졌다. 에이단이 경기를 포기하면서 이준석의 승리가 최종 확정됐다.
축구 선수 출신으로 K4리그를 거쳐 족구 선수로 활동했던 이준석은 아시안게임 출전을 위해 대기업 정규직 계약까지 포기하고 배수의 진을 쳤다. 사비를 털어 종주국 헝가리로 전지훈련을 다녀오는 등 테크볼에 모든 것을 걸었다. 조별리그 5전 전승, 8강전 2-0 완승에 이어 4강전까지 7연승을 내달린 이준석은 금빛 결실까지 단 한 걸음 남겼다.
psoq1337@newspim.com