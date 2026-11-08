KB국민은행, 제35회 KB창작동화제 개최…오디오북·점자도서 제작 지원

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행은 5일 KB창작동화제 시상식을 열고 동화집을 발간했다
- 올해 공모전에는 2010편이 응모됐으며 수상작 10편과 상금 3600만원이 선정됐다
- 동화집과 점자도서는 관련 기관에 배포되며 오디오북도 내년 초 무료 제공된다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB국민은행이 지난 5일 '2026 KB창작동화제' 시상식을 열고, 수상작을 담은 창작동화집 '동화는 내 친구(제35호)'를 발간했다고 6일 밝혔다.
KB국민은행이 1992년부터 매년 개최해 온 KB창작동화제는 신인 동화작가 발굴과 창작활동 지원을 위한 공모전이다. 35회를 맞은 올해 행사에는 총 2010편의 작품이 응모했다.
심사를 거쳐 문화체육관광부 장관상(대상)인 정수우 작가의 '토마토에 귀 기울이면'을 포함해 총 10편이 수상작으로 선정됐으며, 수상자들에게는 총 3600만원의 창작장려금이 수여됐다.
수상작 10편은 창작동화집 '동화는 내 친구' 제35호로 제작돼 전국 초등학교와 지역아동센터, 도서관 등 아동·청소년 관련 교육 및 복지기관에 배포된다. 시각장애 아동을 위한 점자도서도 별도 제작해 맹학교와 시각장애인 도서관 등에 전달할 예정이다.
아울러 KB국민은행 임직원 10명이 수상작을 직접 낭독한 오디오북을 제작했다. 해당 오디오북은 내년 초 국립중앙도서관, 국립장애인도서관, 국립어린이청소년도서관에 등재돼 무료로 제공된다.
KB국민은행 관계자는 "KB창작동화제가 신인 작가들의 창작 기회가 되길 바란다"며 "아동 독서문화 지원 활동을 지속 추진하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com