김성남 노동당 국제비서, 방중 마치고 귀국… 왕이·차이치 연쇄 회동

AI 핵심 요약beta
- 김성남 북한 노동당 국제비서가 7일 중국 공식 방문을 마치고 귀국했다
- 김 비서는 5~6일 왕이·류하이싱·차이치 등 중국 고위급 인사들과 회담했다
- 대표단은 중국 당학교와 도시개발·제조업 현장을 잇달아 참관했다
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시진핑 방북·김정은 단둥 방문 이어 고위급 교류 잇따라
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 김성남 북한 노동당 중앙위원회 정치국 위원 겸 국제비서가 이끈 노동당 대표단이 중국 공식 방문을 마치고 7일 귀국했다. 북한 관영 조선중앙통신이 8일 보도했다.
평양국제비행장에서는 안현민 당 중앙위원회 부부장과 왕야쥔 주북 중국대사가 대표단을 맞았다. 베이징 출발 때는 류하이싱 중국공산당 대외연락부장과 리룡남 주중 북한대사가 배웅했다.
김 비서는 방중 기간 고위급 인사들을 연이어 만났다. 5일 왕이 중국공산당 중앙정치국 위원 겸 중앙외사판공실 주임(외교부장)과 회담했다. 6일에는 류하이싱 부장과 회담한 뒤 당 서열 5위인 차이치 중앙정치국 상무위원 겸 중앙서기처 서기를 만났다.
대표단은 중국공산당 중앙당학교를 참관했다. 통신에 따르면 대표단은 상하이 인민도시실천전시관과 도시계획전시관, 산둥성 칭다오의 하이얼그룹 생태체험센터 등도 둘러봤다. 당 간부 교육기관과 도시개발·제조업 현장을 함께 살펴본 일정이다.
북·중 관계는 북·러 밀착으로 한때 소원했다. 그러나 지난해 9월 김정은 국무위원장이 중국 전승절 80주년 열병식에 참석하고, 올해 6월 시진핑 국가주석이 방북하면서 회복 국면에 들어섰다. 김 위원장이 최근 단둥을 전격 방문한 데 이어 김 비서까지 방중하면서, 양국의 고위급 교류 복원 흐름이 뚜렷해졌다는 평가가 나온다.
gomsi@newspim.com