우리은행, 한국형 녹색채권 발행 우수기업 선정…시중은행 최대 규모

AI 핵심 요약beta
- 우리은행은 5일 녹색금융 우수기업 시상식에서 장관상을 받았다
- 올해 3000억원의 한국형 녹색채권을 발행해 시중은행 최대 규모를 기록했다
- 조달 자금은 친환경 사업과 저탄소 전환 기업 지원에 활용됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리은행이 '2026년 녹색금융 우수기업 시상식'에서 민간부문 한국형 녹색채권 발행 우수기업으로 선정돼 기후에너지환경부 장관상을 받았다.
이 시상식은 기후에너지환경부 주최, 한국환경산업기술원 주관으로 열리며 한국형 녹색채권과 녹색자산유동화증권 발행을 통해 녹색금융 활성화에 기여한 기업을 포상한다.
우리은행은 녹색채권 발행을 늘리고 조달 자금을 친환경 프로젝트에 지원한 공로를 인정받았다. 2024년과 2025년 각각 1500억원 규모로 발행한 데 이어 올해 3000억원으로 늘리며 시중은행 최대 발행 규모를 기록했다. 누적 발행액은 6000억원이다.
조달 자금은 태양광·풍력 발전과 에너지저장장치(ESS) 등 한국형 녹색분류체계(K-택소노미)에 부합하는 사업에 집행 중이다. 아울러 K-택소노미 관련 녹색여신도 확대해 올해 9월 말 기준 친환경 설비 투자 및 저탄소 전환 기업에 1조7000억원을 지원했다.
우리은행은 이번 포상금 500만원을 포함해 총 1000만원을 기후취약계층 지원을 위해 기부했다. 포상금을 사회에 환원해 수상의 취지를 나누겠다는 계획이다.
심성진 우리은행 ESG포용금융부 부장은 "녹색채권 발행 확대 성과를 인정받아 우수기업으로 선정됐다"며 "향후 녹색채권과 녹색여신을 지속 확대해 기업의 녹색전환을 지원하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com