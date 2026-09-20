[2026AG] '8전 전승' 이준석, 테크볼 초대 챔피언 등극…한국 선수단 3호 금

AI 핵심 요약beta
- 이준석이 20일 아시안게임 테크볼 남자 단식에서 우승했다.
- 결승서 이라크 알레야위를 2-0으로 꺾고 금메달을 땄다.
- 조별리그부터 8경기 무실세트로 초대 챔피언이 됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 테크볼 국가대표 이준석이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 단 한 세트도 내주지 않는 완벽한 질주로 초대 챔피언에 올랐다.
이준석은 20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 대회 테크볼 남자 단식 결승에서 알리 잘릴 메즈헤르 알레야위(이라크)를 세트스코어 2-0(12-11 12-5)으로 제압하고 금메달을 목에 걸었다.
이번 대회 처음 정식 종목으로 채택된 테크볼 남자 단식의 초대 금메달리스트다. 한국 선수단의 이번 대회 세 번째 금메달이기도 하다. 앞서 성승민이 근대5종 여자 개인전에서 첫 금메달을 따냈고 전웅태, 서창완, 이종현이 남자 단체전 정상에 올랐다.
우승 과정도 완벽했다. 이준석은 조별리그 B조에서 5전 전승을 거둔 뒤 8강에서 쿠다이베르디 아이다르베코프(키르기스스탄)를 2-0으로 제압했다. 준결승에서는 자이드 에이단(쿠웨이트)이 경기 도중 부상으로 기권하면서 결승에 진출했다. 결승까지 8경기를 치르는 동안 단 한 세트도 내주지 않았다.
결승 출발은 쉽지 않았다. 이준석은 1세트 초반 연속 서브 범실 등으로 0-3까지 끌려갔다. 이후 완급을 조절한 공격으로 반격했지만 다시 5-9까지 밀리며 위기를 맞았다.
하지만 이때부터 집중력이 빛났다. 상대의 빈 곳을 노리는 공격과 강력한 킥을 섞어 연속 득점하며 10-9로 승부를 뒤집었다. 11-11 동점을 허용했지만 마지막 공격을 성공시키며 12-11로 첫 세트를 가져갔다.
기세를 탄 이준석은 2세트에서 상대를 압도했다. 2-2에서 날카로운 공격으로 연속 득점했고 상대 범실까지 이어지면서 순식간에 격차를 벌렸다. 결국 11-5 매치포인트에서 마지막 득점을 완성하며 금메달을 확정했다.
테크볼은 곡선형 특수 테이블을 사이에 두고 축구공을 주고받는 스포츠로 축구의 볼 컨트롤과 탁구의 정교한 각도, 세팍타크로와 같은 공중 공격이 결합된 종목이다.
직장까지 그만두고 약 반년 동안 테크볼에 매달린 이준석은 아시안게임 첫 정식 종목에서 무실세트 우승을 완성하며 한국 테크볼 역사에 자신의 이름을 가장 먼저 새겼다.
wcn05002@newspim.com