'내가 떨릴 수 있게' 남지현·김재영, 극과 극 남녀의 아찔한 만남

AI 핵심 요약beta
- 남지현과 김재영이 10월 15일 공개될 티빙 드라마에 출연했다.
- 극과 극 가치관의 공연수와 독고달이 맞선과 직장서 재회했다.
- 취향 충돌 끝에 입맞춤과 설렘이 번지는 로맨스로 그려진다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 남지현과 김재영이 극과 극의 가치관을 지닌 남녀로 만나 아찔한 로맨스를 펼친다.
오는 10월 15일 첫 공개될 티빙 오리지널 '내가 떨릴 수 있게'에서 달라도 너무 다른 종갓집 장녀 공연수(남지현)와 섹스토이 스타트업 CEO 독고달(김재영)의 이야기를 담은 메인 포스터와 예고 영상을 공개하며 기대감을 불러일으키고 있다.
메인 예고 영상에는 맞선 자리에서 서로를 마주하게 된 공연수와 독고달의 아찔한 조우가 펼쳐져 눈길을 사로잡는다. 공연수는 조부모님의 주선으로 나온 자리였지만 그 상대로 나타난 게 섹스토이 스타트업 대표 독고달인 상황. 좀처럼 어울리지 않는 듯한 이들의 아이러니한 케미스트리는 시작부터 흥미진진함을 치솟게 만든다.
이내 운명의 장난처럼 일터에서 마케터와 클라이언트로 또 한 번 만나게 된 두 사람은 이전보다 더 심상치 않은 기류로 신경전을 벌이고 있다. 독고달은 "제품에 편견이 있는 마케터에게 홍보를 맡길 순 없습니다"라며 공연수에게 벽을 치고, 공연수는 좀처럼 익숙해지지 않는 섹스토이 사이에서 고전을 면치 못하고 있어 웃음을 자아낸다.
극과 극의 가치관으로 인해 계속해 티격태격하던 것도 잠시, 공연수와 독고달에게는 예기치 못한 두근거림의 순간도 찾아온다. 갑작스러운 입맞춤 이후 사뭇 달라진 이들의 분위기가 간질간질함을 불러일으키는 가운데 점점 가까워지는 둘과 독고달에게 점점 떨리기 시작하는 공연수의 변화가 그려지고 있다. 특히 공연수에게 "혹시 나한테 끌렸어요?"라는 독고달의 단도직입적인 질문은 보는 이들의 마음까지 떨리게 만들고 있다.
이와 함께 공개된 메인 포스터 속에는 어두운 밤길을 나란히 걷고 있는 공연수와 독고달의 모습도 담겨 관심을 집중시킨다. 잔잔한 미소로 독고달을 올려다보는 공연수와 그윽한 눈빛으로 아래를 내려다보는 독고달 사이에는 은근한 다정함과 설렘이 느껴지고 있다.
또한 이런 두 사람의 모습 위로 더해진 '떨리는 건 마음일까 몸일까'라는 문구에서는 이들의 미묘한 관계성이 잘 묻어나 더욱 호기심을 자극한다. 결코 떨릴 수 없을 것만 같았던 두 사람은 결국 마음을 열고 전혀 다른 서로의 세계에 스며들 수 있을지 궁금증이 더해진다.
올가을, 훅 들어올 남지현과 김재영의 본격 취향 충돌 로맨스 티빙 오리지널 '내가 떨릴 수 있게'는 사랑 없인 안 하는 여자와, 사랑 없이도 잘 하는 남자의 대환장 성장 로맨스 코미디 드라마로 10월 15일 1~4화가 동시 공개된다.
moonddo00@newspim.com