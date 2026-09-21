'내가 떨릴 수 있게' 남지현, 모태 유교걸 끝판왕…종갓집 장녀 일상 포착

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 남지현이 '모태 유교걸' 종갓집 장녀로 변신한다.

오는 10월 15일 첫 공개될 티빙 오리지널 '내가 떨릴 수 있게'는 사랑 없인 안 하는 여자와, 사랑 없이도 잘 하는 남자의 대환장 성장 로맨스 코미디 드라마다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 내가 떨릴 수 있게 남지현. [사진=티빙] 2026.09.21 moonddo00@newspim.com

종갓집 장녀 공연수(남지현)는 어린 시절부터 유교 마인드 하드 트레이닝을 받고 자라온 인물로, 그의 직업은 트렌드에 죽고 트렌드에 사는 마케터지만 회사를 벗어난 그의 일상은 정반대인 상황. 이에 21세기라고는 믿을 수 없을 정도로 전통적인 바이브를 자아내는 공연수의 하루하루를 미리 살펴봤다.

먼저 공연수는 이른 시간부터 집안 어른들이 모인 다과상에 함께 둘러앉아 이야기를 나누고 있다. 모두가 바삐 움직이는 아침임에도 식구들끼리 모여 시간을 보내는 이 집안의 심상치 않은 분위기가 고스란히 느껴지는 가운데 공연수를 향한 조부모님의 기나긴 인생학 강론도 쏟아진다. 그 속에서도 은은한 미소를 잃지 않고 경청 중인 공연수에게서는 남다른 내공마저 느껴진다.

더불어 제사 준비에 한창인 공연수의 모습도 눈에 띈다. 수많은 제사 음식들로 둘러싸인 주방에서 깔끔하게 머리를 틀어 올린 채 만반의 준비를 한 공연수는 전을 척척 부쳐내며 노련함을 자아내고 있는 것.

또한 공연수는 잘 익은 청국장을 옮겨 담는 데에도 일손을 보태고 있다. 직접 장을 담그는 집안의 전통에 걸맞게 메주가 잔뜩 매달린 건너방에서 가족을 돕고 있어 집안의 대소사를 살뜰히 챙기는 공연수의 장녀 모멘트가 또 한번 강렬하게 와닿는다.

이렇듯 공연수는 종갓집 장녀와 마케터 사이를 오가며 '요즘 보기 드문 젊은이'의 표본을 보여줄 예정이다. 시간을 거스르는 듯한 공연수와 그 집안의 평범한 듯 평범하지 않은 일상은 또 어떤 색다른 재미를 선사할지 호기심이 더해진다.

오랜 전통의 유교 패밀리 속 장녀 남지현의 이야기는 10월 15일 1~4화가 동시 공개될 티빙 오리지널 '내가 떨릴 수 있게'에서 만나볼 수 있다.

moonddo00@newspim.com