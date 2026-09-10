김신비, '내가 떨릴 수 있게' 출연…깨발랄 종갓집 장손 변신

AI 핵심 요약beta
- 배우 김신비가 10월 15일 공개되는 '내가 떨릴 수 있게'에 출연한다.
- 김신비는 종갓집 장손 공남수 역을 맡아 변신했다.
- 유쾌한 면모와 사연을 더해 극에 활력을 보탠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김신비가 '내가 떨릴 수 있게'에서 종갓집 장손으로 변신한다.
드라마 '재벌X형사2'와 영화 '트루먼의 사랑' 등을 통해 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여준 김신비가 티빙 오리지널 '내가 떨릴 수 있게' 출연을 확정했다.
오는 10월 15일 첫 공개되는 티빙 새 오리지널 '내가 떨릴 수 있게'는 사랑 없이는 아무것도 하지 않는 여자 공연수(남지현)와 사랑 없이도 모든 것을 해내는 남자 독고달(김재영)의 대환장 성장 로맨스 코미디다.
김신비는 극 중 전통과 예법을 중요하게 여기는 종갓집 장손 공남수 역을 맡는다. 잘나가는 마케터 공연수의 남동생인 공남수는 가족들의 기대와 사랑을 한몸에 받으며 자랐지만, 그만큼 장손이라는 책임감과 무게를 짊어진 채 공무원 시험을 준비하는 인물이다.
김신비는 종갓집 장손이라는 타이틀과는 어딘가 어긋나는 유쾌한 면모를 보여주며 극에 활력을 더할 예정이다. 여기에 캐릭터가 지닌 사연까지 섬세하게 풀어내며 또 다른 사랑의 모습을 그려낼 것으로 기대된다.
김신비는 그동안 '범죄도시4', '애 아빠는 남사친', '감사합니다', '악귀', '치얼업' 등 드라마와 영화, OTT를 오가며 안정적인 연기력과 폭넓은 표현력을 선보였다. 작품마다 개성 있는 캐릭터를 완성해온 그가 이번에는 공남수로 어떤 새로운 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.
한편 김신비가 출연하는 티빙 새 오리지널 '내가 떨릴 수 있게'는 10월 15일 목요일 티빙을 통해 첫 공개된다.
moonddo00@newspim.com