'내가 떨릴 수 있게' 남지현·김재영, 극과 극 연애관 충돌…설렘 가득 로맨스

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '내가 떨릴 수 있게' 남지현과 김재영이 극과 극 연애관을 가진 남녀로 만나 유쾌한 로맨스를 선보인다.

오는 10월 15일 첫 공개를 앞둔 티빙 오리지널 '내가 떨릴 수 있게'는 사랑 없인 안 하는 여자와, 사랑 없이도 잘 하는 남자의 대환장 성장 로맨스 코미디 드라마. 믿고 보는 연기력과 매력을 겸비한 두 배우 남지현(공연수 역)과 김재영(독고달 역)의 만남을 예고해 뜨거운 관심을 모으고 있다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 내가 떨릴 수 있게 김재영, 남지현. [사진=티빙] 2026.09.09 moonddo00@newspim.com

먼저 남지현은 뼛속까지 유교걸인 마케터 공연수 역으로 분한다. 공연수는 전통과 예법을 중시하는 종갓집에서 자라 연애와 사랑에 있어 보수적인 원칙과 기준을 세우고 이를 철저하게 지켜온 인물. 세상이 변해도 자신의 가치관만큼은 굽히지 않는 공연수의 굳건한 뚝심이 언제까지 지켜질 수 있을지 궁금해진다.

김재영이 연기할 섹스토이 스타트업 대표 독고달 캐릭터는 사랑과 관계에 정해진 답은 없다고 여기는 오픈 마인드의 소유자. 정서적 교감만큼이나 육체적 교감도 중요하다고 생각하며 연인들의 사랑에 더욱 뜨거운 온도를 더하고자 섹스토이 스타트업을 운영하고 있다. 남의 시선에 구애받지 않고 자신의 생각을 거침없이 표현할 독고달의 이야기에도 관심이 모인다.

이렇듯 사랑을 바라보는 태도부터 극과 극인 공연수와 독고달은 뜻밖에도 광고주와 대행사 관계로 얽히며 예상치 못한 인연을 이어간다. 일로 시작된 만남이지만 하나부터 열까지 다른 두 사람은 상대의 말과 행동에 번번이 놀라며 사사건건 부딪히게 될 예정이다.

이에 두 사람이 어떻게, 어떤 방식으로 사랑에 빠지게 될지 궁금해지는 가운데 남지현과 김재영이 첫 호흡부터 심상치 않은 시너지를 발휘한 '내가 떨릴 수 있게' 대본리딩 현장 모습이 공개돼 기대감을 더하고 있다.

남지현은 당당한 톤으로 공연수의 철옹성 같은 연애관이 담긴 대사를 실감 나게 소화했고, 김재영 역시 여유로운 말투로 독고달의 편견 없는 사고방식을 자연스럽게 보여줬다. 특히 캐릭터들의 사뭇 다른 생각이 맞부딪힐 때마다 남지현, 김재영의 유쾌한 티키타카가 살아나는 한편, 그 사이 묘하게 번지는 떨림까지 전해져 현장이 웃음과 설렘으로 물들었다.

'내가 떨릴 수 있게' 제작진은 "대본리딩 현장에서도 공연수와 독고달의 정반대 가치관이 맞붙을 때마다 '누구 말이 맞는지'를 두고 자연스럽게 의견이 갈릴 만큼 흥미로운 순간들이 많았다"라며 "처음에는 상대방을 이해하지 못해 발끈하던 두 사람이 자신의 당연했던 기준을 다시 들여다보게 되는 그 변화의 과정을 함께 해달라"고 전했다.

티빙 오리지널 '내가 떨릴 수 있게'는 10월 15일 티빙에서 공개된다.

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