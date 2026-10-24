美, 중동 4개 대사관 인력 감축…"이란, 미국인 공격 위협"

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 미국 정부가 미국인에 대한 이란의 위협과 관련한 정보를 입수하고 요르단과 레바논, 카타르와 아랍에미리트 주재 대사관 인력을 줄이고 있다.

AP통신은 23일(현시시각) 미국이 미국인에 대한 이란의 위협과 관련한 정보를 입수하고 요르단, 레바논, 카타르, 아랍에미리트(UAE) 주재 대사관 인력을 줄이고 있다고 보도했다.

미국 백악관 사우스론 성조기. [사진=로이터 뉴스핌]

외신에 따르면 제이 클레이튼 국가정보국장(NI)은 마코 루비오 국무장관에게 보낸 메모에서 '이란이 미국 인력을 표적으로 삼는 노력을 크게 강화했다는 정보를 입수했다'고 언급했다. 메모에는 또 '이란인들이 미국 시민들을 대상으로 벌이는 치명적 음모 행위가 중동과 일부 다른 국가들에서 이미 상당한 단계에 이르렀다'는 내용도 담겼다.

이 메모는 국무부가 요르단, 레바논, 카타르, UAE의 미 대사관 인력 감축을 발표한 직후 공개됐다. 미국 정부 3명의 관계자는 이란과 이란의 지원을 받는 예멘 후티 반군의 위협이 인력 교체와 관련이 있다고 말했다.

앞서 미 국무부는 지난 21일 사우디아라비아 주재 대사관의 비필수 미국인 직원과 가족에게 출국령을 내렸다. 인력을 감축 중인 대사관 4곳은 아직 출국 대상은 아니다.

대사관 인력을 감축하는 4개국은 이번 이란 전쟁에서 이란의 집중 공습을 받았거나 친이란 무장정파 헤즈볼라와 이스라엘이 격렬하게 교전한 곳(레바논)이다.

미 국무부는 예멘 후티 반군의 위협 증가를 구체적으로 언급했으며, 이란으로부터 미국 인력에 대한 직접적인 위협은 언급하지 않았다.

미 당국은 이번 인력 감축 조치가 미국과 이스라엘이 이란에 새로운 공격 감행 계획과는 무관하다고 강력히 부인했다.

yuniya@newspim.com