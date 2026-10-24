이번주 국내 주요 금융일정(10.26~10.30)

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금융위원회·금융감독원·한국은행

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 이찬진 금융감독원장이 22일 오전 서울 여의도 국회 정무위원회에서 열린 금융위원회, 금융감독원 등에 대한 종합감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.10.22 mironj19@newspim.com

10월 26일(월요일)

금융감독원 "고수익 아르바이트와 통장매매의 유혹, 나도 모르게 금융사기 범죄자가 될 수 있습니다"(6시)

금융감독원, 간호사·간호조무사 대상 '보험사기 예방교육' 실시(12시)

한국은행, BoK 이슈노트: 청년고용 부진 및 정책과제(12시)

한국은행, 금융기관 대출행태서베이 결과: 2026년 3/4분기 동향 및 4/4분기 전망(12시)

10월 27일(화요일)

이억원 금융위원장, 금융의 날 기념식(10시30분)

금융위원회, 2026년도 3분기 공적자금 운용현황(6시)

금융위원회, 제11회 금융의 날 기념식 개최(10시30분)

금융위원회, 군부대로 '찾아가는 재무상담소' 군복무 청년에게 1:1 맞춤형 재무상당 제공(12시)

이찬진 금융감독원장, 제11회 금융의 날 기념식(10시30분)

이찬진 금융감독원장, 주례 임원회의(14시)

금융감독원, 2026년 9월중 기업의 직접금융 조달실적(6시)

금융감독원, 증권업계 신용융자 자율관리 강화를 위한 증권사 CRO 간담회 개최(10시)

금융감독원 "연이율 60%를 초과하는 불법사금융은 갚지 않아도 됩니다"(배포시)

금융감독원 "퇴직연금 ETF, 투자한도 뿐만 아니라 위험등급도 확인하세요"(12시)

한국은행, 2026년 10월 소비자동향조사 결과(6시)

한국은행, 2026년 3/4분기 실질 국내총생산(8시)

10월 28일(수요일)

이억원 금융위원장, 제7차 포용적 금융 대전환 회의(15시)

금융위원회, 제7차 포용적금융 대전환 회의 개최(15시)

이찬진 금융감독원장, 은행지주 이사회 의장 간담회(7시30분)

이찬진 금융감독원장, 금융회사 민원·분쟁 업무 모범관행 설명회(15시)

금융감독원, 건전한 경쟁질서 확립 및 투자자 피해 예방을 위한 증권업계 이벤트 실시 기준 대폭 강화(12시)

금융감독원 "금융회사와 함께 금융소비자의 피해 및 불편을 더욱 신속하고 공정하게 해결하겠습니다"(15시)

한국은행, BoK 이슈노트: 탄소중립 이행경로의 경제적 영향(12시)

한국은행, 2026년 9월중 거주자외화예금 동향(12시)

10월 29일(목요일)

이억원 금융위원장, 채무상담번호 1376 개통식(10시30분)

이억원 금융위원장, 금융분야 재난대응 안전한국훈련(14시)

금융위원회, 채무상담 대표번호 1375 개통식 및 현장간담회(10시30분)

금융위원회, 금융회사 신속정리제도 도입방안 발표(12시)

금융위원회, 금융분야 재난대응 안전한국훈련 주관(14시)

금융위원회, 제2차 국민참여성장펀드 운용사 간담회 개최(14시)

금융위원회, 국민성장펀드 10월 기금운용심의회 개최 및 승인결과(배포시)

금융감독원, 2026년 3분기 등록 ABS 발생 실적(6시)

금융감독원, 보험회사 계리담당 부서장 간담회 개최(16시)

신현송 한국은행 총재, 금통위 본회의(비통방, 10시)

한국은행, 2026년 10월 기업경기조사 결과 및 결제심리지수(6시)

한국은행, 2026년 9월 금융기관 가중평균금리(12시)

10월 30일(금요일)

이억원 금융위원장, 미소금융 공동 협약식(10시)

이억원 금융위원장, 회계업계 간담회(11시50분)

이억원 금융위원장, 제9회 '회계의 날' 기념식(13시30분)

금융위원회, 미소금융 재원 기부 협약식 개최(10시)

금융위원회, 제9회 회계의 날 기념식 및 회계업계 간담회 개최(13시30분)

금융감독원, 2026년 9월 외국인 증권투자 동향(6시)

한국은행, 2026년 11월 통화안정증권 발생계획(17시)

한국은행, 2026년 3/4분기중 외국환은행의 외환거래 동향(12시)

peterbreak22@newspim.com