이번주 국내 주요 금융일정(10.26~10.30)

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AI 핵심 요약

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  • 금융당국이 26일부터 금융사기 예방과 금융시장 동향을 발표한다
  • 금융위원회와 금감원이 27일 금융의 날 기념식 등을 개최한다
  • 한국은행이 29일부터 경제지표와 금융시장 관련 조사결과를 공개한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

금융위원회·금융감독원·한국은행
[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 이찬진 금융감독원장이 22일 오전 서울 여의도 국회 정무위원회에서 열린 금융위원회, 금융감독원 등에 대한 종합감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.10.22 mironj19@newspim.com

10월 26일(월요일)
금융감독원 "고수익 아르바이트와 통장매매의 유혹, 나도 모르게 금융사기 범죄자가 될 수 있습니다"(6시)
금융감독원, 간호사·간호조무사 대상 '보험사기 예방교육' 실시(12시)
한국은행, BoK 이슈노트: 청년고용 부진 및 정책과제(12시)
한국은행, 금융기관 대출행태서베이 결과: 2026년 3/4분기 동향 및 4/4분기 전망(12시)

10월 27일(화요일)
이억원 금융위원장, 금융의 날 기념식(10시30분)
금융위원회, 2026년도 3분기 공적자금 운용현황(6시)
금융위원회, 제11회 금융의 날 기념식 개최(10시30분)
금융위원회, 군부대로 '찾아가는 재무상담소' 군복무 청년에게 1:1 맞춤형 재무상당 제공(12시)
이찬진 금융감독원장, 제11회 금융의 날 기념식(10시30분)
이찬진 금융감독원장, 주례 임원회의(14시)
금융감독원, 2026년 9월중 기업의 직접금융 조달실적(6시)
금융감독원, 증권업계 신용융자 자율관리 강화를 위한 증권사 CRO 간담회 개최(10시)
금융감독원 "연이율 60%를 초과하는 불법사금융은 갚지 않아도 됩니다"(배포시)
금융감독원 "퇴직연금 ETF, 투자한도 뿐만 아니라 위험등급도 확인하세요"(12시)
한국은행, 2026년 10월 소비자동향조사 결과(6시)
한국은행, 2026년 3/4분기 실질 국내총생산(8시)

10월 28일(수요일)
이억원 금융위원장, 제7차 포용적 금융 대전환 회의(15시)
금융위원회, 제7차 포용적금융 대전환 회의 개최(15시)
이찬진 금융감독원장, 은행지주 이사회 의장 간담회(7시30분)
이찬진 금융감독원장, 금융회사 민원·분쟁 업무 모범관행 설명회(15시)
금융감독원, 건전한 경쟁질서 확립 및 투자자 피해 예방을 위한 증권업계 이벤트 실시 기준 대폭 강화(12시)
금융감독원 "금융회사와 함께 금융소비자의 피해 및 불편을 더욱 신속하고 공정하게 해결하겠습니다"(15시)
한국은행, BoK 이슈노트: 탄소중립 이행경로의 경제적 영향(12시)
한국은행, 2026년 9월중 거주자외화예금 동향(12시)

10월 29일(목요일)
이억원 금융위원장, 채무상담번호 1376 개통식(10시30분)
이억원 금융위원장, 금융분야 재난대응 안전한국훈련(14시)
금융위원회, 채무상담 대표번호 1375 개통식 및 현장간담회(10시30분)
금융위원회, 금융회사 신속정리제도 도입방안 발표(12시)
금융위원회, 금융분야 재난대응 안전한국훈련 주관(14시)
금융위원회, 제2차 국민참여성장펀드 운용사 간담회 개최(14시)
금융위원회, 국민성장펀드 10월 기금운용심의회 개최 및 승인결과(배포시)
금융감독원, 2026년 3분기 등록 ABS 발생 실적(6시)
금융감독원, 보험회사 계리담당 부서장 간담회 개최(16시)
신현송 한국은행 총재, 금통위 본회의(비통방, 10시)
한국은행, 2026년 10월 기업경기조사 결과 및 결제심리지수(6시)
한국은행, 2026년 9월 금융기관 가중평균금리(12시)

10월 30일(금요일)
이억원 금융위원장, 미소금융 공동 협약식(10시)
이억원 금융위원장, 회계업계 간담회(11시50분)
이억원 금융위원장, 제9회 '회계의 날' 기념식(13시30분)
금융위원회, 미소금융 재원 기부 협약식 개최(10시)
금융위원회, 제9회 회계의 날 기념식 및 회계업계 간담회 개최(13시30분)
금융감독원, 2026년 9월 외국인 증권투자 동향(6시)
한국은행, 2026년 11월 통화안정증권 발생계획(17시)
한국은행, 2026년 3/4분기중 외국환은행의 외환거래 동향(12시)

peterbreak22@newspim.com

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[뉴스핌 베스트 기사]

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한화, 김광삼 투수코치·진종길 코치 영입 [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 한화 이글스가 김광삼 전 LG 트윈스 투수코치와 진종길 전 NC 다이노스 코치를 영입하며 류지현 신임 감독 체제의 코칭스태프 개편에 나섰다. 한화는 23일 김광삼 코치와 진종길 코치를 새롭게 영입했다고 밝혔다. 두 코치는 오는 30일부터 일본 미야자키에서 진행되는 마무리 훈련에 합류해 선수들을 지도할 예정이다. [서울=뉴스핌] LG 시절의 김광삼 투수코치. [사진=LG 트윈스] 2026.10.23 football1229@newspim.com 김 코치는 류 감독과 LG에서 오랜 기간 호흡을 맞춘 지도자다. 신일고를 졸업한 뒤 1999년 LG에 입단해 2016년까지 선수 생활을 이어갔다. 은퇴 후인 2017년부터 LG에서 지도자 생활을 시작했다. 육성군 재활·투수코치와 2군 투수코치, 1군 불펜코치 등을 거쳐 2024년부터 올해까지 1군 메인 투수코치를 맡았다. 특히 류 감독과는 LG뿐 아니라 야구 국가대표팀에서도 감독과 투수코치로 호흡을 맞췄다. 김 코치는 이번 한화 합류로 선수와 지도자 생활을 통틀어 처음으로 LG가 아닌 구단에서 활동하게 됐다. 진 코치는 한화에서 선수 생활을 마친 인연이 있다. 부산고와 동의대를 졸업한 뒤 2000년 신인 드래프트에서 삼성 라이온즈의 지명을 받았고, 2005년 한화에서 현역 생활을 마무리했다. [서울=뉴스핌] NC 시절의 진종길 코치. [사진=NC 다이노스] 2026.10.23 football1229@newspim.com 2007년 동의대에서 지도자 생활을 시작한 진 코치는 2013년부터 올해까지 NC에서 작전·수비·주루 코치 등을 역임했다. 한화는 앞서 류 감독을 새 사령탑으로 선임한 데 이어 두 코치를 영입하며 2027시즌을 위한 지도 체계 정비에 속도를 내고 있다. football1229@newspim.com 2026-10-23 17:07
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[날씨] 태풍 영향 제주·남부 중심 비 [서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 토요일인 24일은 태풍 '참피' 북상 영향으로 제주도와 남부지방 중심으로 비가 내릴 전망이다.  23일 기상청에 따르면 오는 24일 중부지방은 구름이 많은 가운데 남부지방과 제주도에는 비가 내리겠다. 비가 내리는 13일 오전 서울 종로구 광화문네거리에서 시민들이 우산을 들고 이동하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 오는 25일까지 예상 강수량은 광주·전남 20~60mm, 부산·울산·경남 20~60mm, 제주도 50~100mm(많은 곳 산지·중산간 150mm 이상)다. 아침 최저기온은 8~17도로 예상된다. ▲서울 13도 ▲인천 14도 ▲수원 14도 ▲춘천 10도 ▲강릉 13도 ▲청주 14도 ▲대전 13도 ▲전주 13도 ▲광주 14도 ▲대구 14도 ▲부산 17도 ▲울산 16도 ▲제주 19도다. 낮 최고기온은 16~21도로 예측된다. ▲서울 21도 ▲인천 21도 ▲수원 21도 ▲춘천 20도 ▲강릉 20도 ▲청주 20도 ▲대전 19도 ▲전주 26도 ▲광주 19도 ▲대구 19도 ▲부산 19도 ▲울산 19도 ▲제주 22도다. 바다 물결은 서해·남해·동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다. gdy10@newspim.com 2026-10-23 17:30

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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