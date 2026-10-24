영덕군 '미래 청정에너지 수도' 전략 밑그림 나온다...12월 최종안 마련

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에너지종합계획 중간보고회 개최…4대 전략·14대 추진과제 논의

원전·재생에너지 연계...지역 성장전략·에너지 BI 구축 추진

조주홍 군수 "원전·재생에너지·미래신산업 연계...기업유치·일자리 창출· 군민소득 증대 이끌것"

[영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = 대형 원전 2기 유치에 성공한 경북 영덕군이 '미래 청정에너지 수도'로 도약하기 위한 밑그림 중간보고회를 갖고 미래 에너지 중심의 중장기 지역 발전 전략을 모색했다.

24일 영덕군에 따르면 군은 지난 22일 경북도 에너지종합지원센터에서 진행된 중간보고회에서 제시된 의견을 반영해 오는 12월 종합계획을 최종 수립할 계획이다.

경북 영덕군이 지난 22일 경북도 에너지종합지원센터에서 가진 '영덕군 에너지종합계획' 중간보고회[사진=영덕군]2026.10.24 nulcheon@newspim.com

보고회에는 조주홍 영덕군수, 조상준 영덕군의회 의장, 황재철 경북도의원, 군의원, 간부 공무원 등 100여 명이 참석했다.

영덕군에서 수립하고 있는 '영덕군 에너지종합계획'은 지난 6월 신규 원전 후보부지로 선정되면서 이를 영덕 미래 100년의 전환점으로 삼고 기존 풍력 중심의 에너지 정책을 원전과 재생에너지가 연계된 종합 에너지 산업 정책으로 확대하는 데 초점이 맞춰져 있다.

영덕군은 국가 에너지정책 변화에 대응하고 지역의 에너지 자원을 미래 성장 동력으로 활용해 인구 감소와 지역 소멸, 대형 산불 피해 극복 등에 적극 대응한다는 전략이다.

보고회에서 이재영 교수(한동대)가 '수소 에너지 경제의 이해'라는 주제로 특별 강연하고, 용역 수행기관인 포항테크노파크가 '대한민국 미래 청정에너지 수도 영덕'을 비전으로 4대 전략과 14대 추진 과제를 발표했다.

주요 내용은 ▲신규 원전과 풍력 등 무탄소 전력 공급 확대 ▲주민 참여형 재생에너지와 공공 풍력을 통한 군민 소득 증대 ▲에너지 산업 클러스터와 기후 에너지 특구 조성 ▲국가 에너지 정책 및 동해안 전력망 대응과 에너지 산업 연계 강화 등이다.

특히 신규 대형 원전 2기 건설·운영에 따른 약 2조 원의 재정지원과 세수효과를 지역 발전 재원으로 활용하고 산업 단지 조성과 분산에너지특구 추진을 통해 수소, 데이터 센터 등 미래 신산업을 육성하는 방안이 제시됐다.

재생에너지 분야에서는 18개소 631.6MW 규모의 풍력 발전 사업과 산불 피해 지역의 200MW급 공공 주도 풍력 발전 사업, 해상 풍력 입지 발굴, 태양광 보급 확대, 햇빛 소득 마을 조성 등을 통해 재생에너지 산업 기반을 확충하고 군민 참여형 소득 사업을 확대할 계획이다.

또 기업 유치와 일자리 창출, 군민 소득 증대가 지역 재투자로 이어지는 '에너지 로컬 비즈니스' 실현을 위해 에너지 산업 융복합 단지 고도화, 풍력 전문 인력·기업 육성, 개발 이익 공유 확대 등을 추진한다는 방침이다.

여기에 에너지위원회 운영과 전담 조직 신설, 관련 조례 정비 등 정책 실행체계를 강화하고 '대한민국 미래 청정에너지 수도 영덕'의 비전을 담은 에너지 브랜드 아이덴티티(BI) 구축과 공무원·군민 대상 교육도 확대할 계획이다.

조주홍 경북 영덕군수가 지난 22일 경북도 에너지종합지원센터에서 가진 '영덕군 에너지종합계획' 중간보고회에서 인삿말을 하고 있다.[사진=영덕군]2026.10.24 nulcheon@newspim.com

이재영 교수는 "원전과 재생에너지의 연계는 영덕의 새로운 성장 기회"라며 "수소 에너지 등 미래 산업을 통한 지속 가능한 지역 발전이 중요하다"고 강조했다.

조상준 영덕군의회 의장은 "데이터센터 등 미래 신산업 육성이 지역 경제와 군민 소득 증대로 이어져야 한다"며 "군의회도 군민 의견을 반영하고 주요 사업 추진에 적극 협력하겠다"고 말했다.

조주홍 영덕군수는 "신규 원전 후보 부지 선정은 영덕 미래 100년의 전환점"이라며 "원전과 재생에너지를 미래 신산업과 연계해 기업 유치와 일자리 창출, 군민 소득 증대를 이끌어 대한민국 미래 청정에너지 수도 영덕을 만들겠다"고 밝혔다.

nulcheon@newspim.com