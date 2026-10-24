울진선관위, 체육회장 선거 입후보 안내 설명회....30일

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백창호·이용식·이용신·장규남 등 4명 출마 준비

[울진=뉴스핌]남효선 기자 = 경북 울진군 체육회장 선거를 앞두고 울진군 선거관리위원회(울진 선관위)가 입후보 안내 설명회를 연다.

24일 울진 선관위에 따르면 입후보 안내 설명회는 오는 30일 오후 2시 울진 선관위 1층 회의실에서 진행된다.

경북 울진군선거관리위원회[사진=뉴스핌DB] 2026.10.24 nulcheon@newspim.com

이번 설명회는 입후보 예정자들을 대상으로 ▲후보자 등록 구비 서류 및 등록 절차에 관한 사항 ▲선거 운동 방법 ▲제한 금지 사항 ▲기타 입후보 예정자가 반드시 지켜야 할 사항 등을 안내한다.

울진 선관위는 "이번 설명회를 통해 후보자 등록 및 선거 운동 방법 등에 대해 많은 유용한 정보를 제공받을 수 있다"며 "입후보 예정자와 선거에 관심이 있는 사람들의 많은 참석과 선거 관련 궁금한 점이나 의문 사항에 대해서는 울진군 선거관리위원회로 문의해 줄 것"을 당부했다.

한편 울진군 체육회장 선거는 오는 12월 23일 실시된다.

현재까지 출마 예정자로 거론되는 후보 예정자는 백창호 전 체육 교사, 이용식 전 울진군 육상연맹 회장, 이용신 현 울진군 체육회장, 장규남 전 공무원 등 4명(가나다순)이 출마를 준비하고 있는 것으로 알려졌다.

이번 체육회장 선거는 현 회장의 임기가 만료된 데 따른 것이다.

nulcheon@newspim.com