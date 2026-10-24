울진선관위, 체육회장 선거 입후보 안내 설명회....30일

AI 핵심 요약beta
- 울진군 선관위가 24일 체육회장 선거 설명회를 30일 연다고 밝혔다
- 설명회에서 후보 등록 절차와 선거운동 방법 등을 안내한다
- 울진군 체육회장 선거는 12월 23일 실시되며 4명이 출마를 준비한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[울진=뉴스핌]남효선 기자 = 경북 울진군 체육회장 선거를 앞두고 울진군 선거관리위원회(울진 선관위)가 입후보 안내 설명회를 연다.
24일 울진 선관위에 따르면 입후보 안내 설명회는 오는 30일 오후 2시 울진 선관위 1층 회의실에서 진행된다.
이번 설명회는 입후보 예정자들을 대상으로 ▲후보자 등록 구비 서류 및 등록 절차에 관한 사항 ▲선거 운동 방법 ▲제한 금지 사항 ▲기타 입후보 예정자가 반드시 지켜야 할 사항 등을 안내한다.
울진 선관위는 "이번 설명회를 통해 후보자 등록 및 선거 운동 방법 등에 대해 많은 유용한 정보를 제공받을 수 있다"며 "입후보 예정자와 선거에 관심이 있는 사람들의 많은 참석과 선거 관련 궁금한 점이나 의문 사항에 대해서는 울진군 선거관리위원회로 문의해 줄 것"을 당부했다.
한편 울진군 체육회장 선거는 오는 12월 23일 실시된다.
현재까지 출마 예정자로 거론되는 후보 예정자는 백창호 전 체육 교사, 이용식 전 울진군 육상연맹 회장, 이용신 현 울진군 체육회장, 장규남 전 공무원 등 4명(가나다순)이 출마를 준비하고 있는 것으로 알려졌다.
이번 체육회장 선거는 현 회장의 임기가 만료된 데 따른 것이다.
nulcheon@newspim.com