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김정은, 단둥서 '항미원조' 기념관 참관, 中 서열 4위 왕후닝과 회담

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  • 김정은 위원장은 24일 중국 단둥을 방문해 항미원조 기념관을 참관했다.
  • 김 위원장은 왕후닝 주석과 회담하고 북중 우호와 교류 확대를 논의했다.
  • 양측은 신압록강대교를 통한 경제 협력과 전략적 소통 강화를 다짐했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

양측, 전통우호 경제 인적교류 확대 의지 확인
김위원장, 항미원조 기념관 들러 유물 사료 참관
단둥의 자동차 공장 둘러본뒤 평양으로 돌아가
왕이 중국 외교부장도 왕후닝 주석 일정에 동행

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 북한 김정은 국무위원장이 24일 중국 랴오닝성 단둥을 방문해 한국전쟁 당시 중국군의 참전을 기리는 항미원조(한국전쟁) 기념관을 참관하고 중국 권력 서열 4위 왕후닝 전국인민정치협상회의(정협) 주석과 회담했다. 양측은 전통적 우호관계를 강조하고 경제·인적 교류 확대와 전략적 소통 강화 의지를 밝혔다.

24일 신화통신과 인민일보, 중국중앙방송 CCTV에 따르면 왕후닝 주석은 이날 오전 항미원조 기념관 광장에서 김 위원장을 맞이하고 함께 항미원조 기념탑에 헌화했다. 헌화 바구니에는 '중국 인민지원군 열사를 영원히 기억하자'는 문구가 조선어(한국어)로 적혔다. 양측은 중국군 전사자들을 추모한 뒤 기념관에 들어가 중국 인민지원군의 전투와 북중 양측의 공동 작전을 보여주는 유물과 사료를 둘러봤다. 김 위원장은 친필 문구를 담은 역사 사진을 기념관에 기증했다.

왕 주석은 김 위원장의 이번 방문이 중국 인민지원군의 한국전쟁 참전 76주년을 맞아 이뤄졌다는 점을 강조하며 북중 양국의 '피로 맺어진 우의'를 중시하는 북한 노동당과 정부의 입장을 보여준다고 평가했다. 이어 전통적 우호관계를 계승하고 정치적 상호 신뢰를 공고히 하는 동시에 양국의 협력 발전을 도모하는 데 중요한 의미가 있다고 밝혔다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 김정은 중국 국방위원장이 24일 중국 랴오닝성 단둥에서 중국 왕후닝 전국정협 주석과 회담하고 있다. 사진=CCTV 캡처.  2026.10.24 chk@newspim.com

왕 주석은 지난해 9월과 올해 6월 시진핑 중국 국가주석과 김 위원장이 역사적인 상호 방문을 통해 일련의 중요 합의를 이뤘다며, 양국 최고 지도자의 합의를 함께 이행해 북중 관계를 한층 발전시키겠다고 말했다. 특히 북중 신압록강대교 개통을 계기로 인적 왕래와 경제·무역 협력을 확대하고, 양국의 주권과 안보, 발전 이익을 수호하기 위한 전략적 소통과 협력을 강화하겠다고 밝혔다.

신화통신은 김 위원장이 왕 주석을 통해 시 주석에게 안부와 축원을 전해달라고 요청하고, 중국 공산당 제20기 중앙위원회 제5차 전체회의(5중전회)의 성공적인 개최를 기원했다고 보도했다. 김 위원장은 이번 단둥 방문이 북한을 지원하기 위해 생명과 피를 바친 중국 인민지원군 전사자들을 추모하고 이들에게 감사와 경의를 표하기 위한 것이라고 설명했다.

김위원장은 또 올해가 북중 우호협조 및 상호원조조약 체결 65주년이라는 점을 언급하며, 사회주의 건설 과정에서 중국이 북한에 보내온 지원에 감사를 표했다. 이어 김 위원장은 시 주석의 올해 6월 조선 방문(북한 방문)은 양국 관계 발전의 이정표였다며, 앞으로도 역사적 우의를 계승하고 실질적인 협력을 확대해 양국 국민에게 실질적인 이익을 가져오겠다고 강조했다.

이날 오후 김위원장은 단둥의 자동차 공장을 방문해 생산 현장을 둘러보고 관계자들로부터 설명을 들었다. 단둥을 떠날 때는 왕후닝 주석이 신압록강대교까지 나와 배웅했다. 왕이 중국 외교부장도 관련 일정에 참석했다.

앞서 김 위원장은 이날 오전 평양에서 열차를 이용해 신의주를 방문한 후, 신의주에서 신압록강대교를 이용해 단둥으로 이동했다. 신압록강대교는 북중 최대 교역 거점인 단둥과 평안북도 신의주를 잇는 왕복 4차로 교량으로 10월 15일 개통했다.

김 위원장의 이번 방중은 지난해 9월 중국 전승절 80주년 열병식 참석을 위해 베이징을 방문한 지 약 1년 만에 이루어졌다. 10월 25일은 한국전쟁 당시 중국이 북한에 지원군을 보내 지린성 집안현 일대 압록강을 넘어 참전한 지 76주년이 되는 날이다. 

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 북한 김정은 국방위원장이 24일 중국 단둥을 전격 방문해 항미원조 전쟁(한국전쟁) 기념탑 헌화와 기념관 참관을 하고, 중국 권력 서열 4위 왕후닝 전국인민정치협상회의(정협) 주석과 회담을 한뒤 10월 15일 개통한 북중신압록강대교를 걷고 있다. 김 위원장 옆으로 왕후닝 주석과 왕이 중국 외교부장이 함께 대교 위를 걷고 있다. 김위원장은 이날 왕 주석의 배웅을 받으며 당일로 평양으로 돌아갔다.  사진=중국 CCTC 캡처. 2026.10.24 chk@newspim.com

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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