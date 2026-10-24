서울 강서구서 친모 살해 40대 딸 구속…"도주 우려"

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[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 서울 강서구에서 60대 친어머니를 살해한 혐의를 받는 40대 여성이 구속됐다.

서울남부지법 윤재남 부장판사는 24일 오후 3시부터 존속살해 혐의를 받는 40대 여성 박모 씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 연 뒤 "도주 우려가 있다"며 구속 영장을 발부했다.

서울남부지법 [사진 = 뉴스핌DB]

이날 오후 2시30분쯤 서울남부지법에 모습을 드러낸 박씨는 '어머니를 살해한 사실을 인정하느냐', '범행 동기가 무엇이나', '신고하면서 새엄마라고 말한 이유가 무엇이냐'는 질문에 묵묵부답으로 일관했다.

박씨는 지난 22일 오전 서울 강서구 우장산동 자택에서 친모 A씨를 살해한 혐의를 받는다. 범행은 오전 7시부터 8시15분 사이 이뤄진 것으로 추정된다.

박씨는 경찰에 직접 신고한 것으로 알려졌다. 경찰은 오전 8시15분쯤 현장에 출동해 박씨를 검거했다.

박씨는 지난 십여년간 정신과 치료를 받아온 것으로 알려졌다. 경찰은 지난 22일 박씨에 대한 구속영장을 신청하고 정신건강 치료 이력 등을 확인했다.

유족 진술에 따르면 모녀 사이에 뚜렷한 원한 관계 등 구체적인 갈등 정황은 아직 확인되지 않았다. 다만 박씨가 평소 모친에게 욕설을 하는 등 부정적 감정을 드러낸 것으로 전해졌다.

경찰은 구속된 박씨를 상대로 구체적 범행 동기 등을 조사할 예정이다.

ace@newspim.com