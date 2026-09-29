클로즈 유어 아이즈, '드롭 댓!' MV 티저 공개…'90년대 스트릿 힙합' 파격 변신

AI 핵심 요약beta
- 클로즈 유어 아이즈가 30일 신보 256th 노트로 컴백했다.
- 타이틀곡 드롭 댓!은 재즈 펑크를 90년대 힙합으로 재해석했다.
- 새 앨범은 7곡 수록하며 멤버들이 작사에 참여했다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 클로즈 유어 아이즈가 신보 타이틀곡 '드롭 댓!(Drop That!)'의 강렬한 에너지를 예고하며 컴백 기대감을 끌어올렸다.
소속사 언코어는 지난 28일 공식 유튜브 채널을 통해 클로즈 유어 아이즈의 네 번째 미니앨범 '256th 노트(Note)'의 타이틀곡 '드롭 댓!(Drop That!)' 뮤직비디오 티저를 공개했다.
공개된 영상은 이국적인 도심을 배경으로 자유롭게 거리를 누비는 클로즈 유어 아이즈의 모습으로 시작돼 눈길을 끈다. 클래식한 슈트와 스트릿 감성을 결합한 스타일링, 거칠면서도 감각적인 영상미가 어우러져 한층 과감해진 클로즈 유어 아이즈의 변신을 단번에 각인시켰다.
특히 발끝에서 불꽃이 튀는 장면과 빠르게 교차하는 멤버들의 모습은 '드롭 댓!'이 지닌 자유분방한 에너지를 극대화했다. 짧은 티저만으로도 선공개 곡 '오픈 유어 아이즈(Open Your Eyes)'에서 보여준 서정적인 무드와는 상반된 매력을 드러내며, 완곡과 뮤직비디오 본편을 향한 궁금증을 높였다.
타이틀곡 '드롭 댓!'은 한국 재즈 펑크의 시초 격인 윤시내의 '이 밤을 즐겁게'를 샘플링해 90년대 스트릿 힙합 스타일로 재해석한 곡이다. 어디로 튈지 모르는 재즈의 즉흥성과 힙합 특유의 샘플링 작법이 맞물려 독특한 색채를 완성했으며, 강렬한 스트링 라인과 업라이트 베이스 사운드를 바탕으로 클로즈 유어 아이즈만의 유니크한 감성을 더했다.
클로즈 유어 아이즈의 신보 '256th 노트'는 세상에 존재하는 가장 짧은 음표 중 하나인 256분 음표에서 착안해, 클로즈 유어 아이즈 멤버들이 순간을 살아가며 느끼는 솔직하고 꾸밈없는 '찰나의 감정'을 풀어낸 앨범이다. 선공개곡 '오픈 유어 아이즈'가 재즈의 자유로운 감각을 서정적이고 섬세하게 풀어냈다면, 타이틀곡 '드롭 댓!'에서는 이를 보다 강렬하고 직관적인 에너지로 확장해 클로즈 유어 아이즈의 새로운 음악과 퍼포먼스를 보여준다.
이 외에도 '바이브 체크(Vibe Check)', '슬로울리 블리드(Slowly Bleed)', '풀 포 유(Fool For You)', '베이비 보사 노바(Baby Bossa Nova)', '이터니티(Eternity)'까지 총 7곡이 수록됐다. 재즈를 중심으로 힙합, R&B, 팝, 보사노바, 발라드까지 폭넓은 장르를 아우르며 클로즈 유어 아이즈의 확장된 음악적 스펙트럼을 확인할 수 있다.
여기에 멤버들의 적극적인 참여까지 더해졌다. 다수의 수록곡 작사에 이름을 올린 멤버들은 자신들이 느낀 감정과 이야기를 음악에 녹여냈고, 이를 통해 선명해진 클로즈 유어 아이즈만의 색과 한층 성장한 음악적 역량을 보여주며 '믿고 듣는 아티스트'로서의 입지를 더욱 단단히 다질 예정이다.
한편, 클로즈 유어 아이즈는 오는 30일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 네 번째 미니앨범 '256th 노트'를 발매하며, 같은 날 오후 8시 컴백 라이브를 진행한다.
moonddo00@newspim.com