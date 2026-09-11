클유아, 흑백 클로즈업 '순수한 감성' 완성…'256th 노트' 포토 공개

AI 핵심 요약beta
- 클로즈 유어 아이즈가 10일 새 앨범 콘셉트 포토를 공개했다
- 흑백 클로즈업으로 순수한 감성과 재즈 무드를 담았다
- 오는 30일 4번째 미니앨범 256th 노트를 발매한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 클로즈 유어 아이즈가 흑백 클로즈업을 통해 꾸밈없는 순수한 감성을 드러내며 새 앨범에 대한 기대감을 높였다.
소속사 언코어는 지난 10일 오후 8시 공식 SNS를 통해 클로즈 유어 아이즈의 네 번째 미니앨범 '256th 노트( Note)' 첫 번째 콘셉트 포토를 공개했다.
공개된 이미지는 멤버들의 얼굴에 온전히 집중한 흑백 클로즈업 컷으로 시선을 사로잡았다. 절제된 연출 속 클로즈 유어 아이즈는 각기 다른 분위기와 깊이 있는 눈빛을 드러내며 전원 비주얼 그룹다운 면모를 입증했다.
특히 그룹명 '클로즈 유어 아이즈'를 떠올리게 하는 구성이 흥미롭다. 눈을 감은 모습과 눈을 뜬 모습을 나란히 배치해 찰나의 변화를 포착한 것. 멤버들은 담백한 표정과 얼굴만으로 꾸밈없는 순수함을 표현하며 신보에 대한 궁금증을 높였다.
사진 위에는 "256분음표 같은 찰나들이 모여 하나의 리듬을 만들고, 리듬은 멜로디가 되어 결국 한 곡의 음악이 된다. 재즈는 그 순간을 미리 계획하지 않는다. 서로의 감각에 반응하며 즉흥 속에서 새로운 흐름을 만들어간다"라는 문구도 기재되어 호기심을 자극했다.
이는 찰나의 순간들이 모여 한 곡의 음악으로 완성되는 과정을 통해 새 앨범 '256th 노트'가 품은 이야기를 암시한 대목으로, 앞서 커밍순 포스터와 프로모션 스케줄러에서 예고한 재즈 무드가 이번 콘셉트 포토까지 이어져 신보를 향한 리스너들의 기대감을 고조시켰다.
'256th 노트'는 클로즈 유어 아이즈가 지난 4월 발매한 디지털 싱글 '포즈(POSE)' 이후 약 5개월 만에 선보이는 신보다. 이들은 단 세 장의 미니앨범으로 누적 판매량 120만장을 돌파한 것은 물론, 신인상 10관왕을 달성하며 가파른 성장세를 이어왔다. 이에 순수하고 담백한 감수성을 바탕으로 그간의 음악적 고민과 성장을 담아낼 신보에도 기대가 모인다.
클로즈 유어 아이즈는 11일 오후 2시 '256th 노트'의 예약 판매를 시작하며, 같은 날 오후 8시 트랙리스트를 공개한다. 이어 오는 18일 선공개 싱글과 뮤직비디오를 선보이고, 아이즈 포스터와 인터루드 필름, 추가 콘셉트 포토, 뮤직비디오 티저 등 다채로운 콘텐츠를 순차적으로 공개하며 컴백 열기를 이어간다.
한편 클로즈 유어 아이즈의 네 번째 미니앨범 '256th 노트'는 오는 30일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매되며 이들은 발매 당일 오후 8시 컴백 라이브를 통해 팬들과 만남을 예정 중에 있다.
moonddo00@newspim.com