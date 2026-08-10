클로즈 유어 아이즈, 9월 컴백 확정…5개월 만에 초고속 귀환

AI 핵심 요약beta
- 클로즈 유어 아이즈가 9월 말 새 앨범으로 컴백한다.
- 지난 4월 POSE 이후 5개월 만의 초고속 복귀다.
- 블랙아웃 57만장과 신인상 9관왕으로 성장세를 입증했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 클로즈 유어 아이즈가 5개월 만에 새 앨범으로 돌아온다.
소속사 언코어는 10일 "클로즈 유어 아이즈가 9월 말 컴백을 목표로 새 앨범을 준비하고 있다"라고 밝혔다. 데뷔 이후 가파른 성장세를 이어가고 있는 클로즈 유어 아이즈가 5개월 만에 초고속 컴백을 예고해 관심이 집중된다.
클로즈 유어 아이즈의 이번 컴백은 지난 4월 발매한 디지털 싱글 '포즈(POSE)' 이후 선보이는 신보다. 매 활동 새로운 음악적 색깔과 한층 완성도 높은 무대를 보여준 만큼, 이번 신보에서 펼쳐낼 새로운 모습에도 이목이 쏠린다.
특히 클로즈 유어 아이즈는 세 번째 미니 앨범 '블랙아웃(blackout)'으로 초동 판매량 57만장을 기록했으며, 누적 앨범 판매량 120만장을 돌파하며 탄탄한 팬덤 화력을 입증했다. 여기에 음악방송 1위 트로피까지 연이어 거머쥐며 신인답지 않은 저력을 보여줬다.
수상 기록 역시 눈에 띈다. 클로즈 유어 아이즈는 각종 시상식에서 신인상을 휩쓸며 2025년 데뷔 보이그룹 가운데 최다인 신인상 9관왕을 달성했다. 음악과 무대 양면에서 뚜렷한 존재감을 각인시키며 '차세대 K팝 주자'로 입지를 단단히 다지고 있다.
해외 활동 반경도 빠르게 넓히고 있다. 클로즈 유어 아이즈는 토론토, 몬트리올, 밴쿠버 등 캐나다 주요 도시를 비롯해 홍콩과 타이베이 등 다양한 도시의 무대에 오르며 현지 팬들과 직접 호흡했다. 지난달에는 타이베이 NTSU 아레나에서 열린 'ACON 2026'에서 오프닝을 장식하고 다채로운 무대를 선보여 현지 팬들의 뜨거운 반응을 끌어냈다.
앨범 판매량부터 음악방송, 시상식, 글로벌 무대까지 데뷔 이후 뚜렷한 성장 곡선을 그리고 있는 클로즈 유어 아이즈가 5개월 만의 초고속 컴백을 통해 또 어떤 변신을 보여줄지 귀추가 주목된다.
moonddo00@newspim.com