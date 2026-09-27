[2026AG] 펜싱 女사브르, 준결승서 중국 45-29로 완파…8년 만의 정상 도전

AI 핵심 요약beta
- 한국 여자 사브르가 27일 준결승서 중국을 45-29로 꺾었다
- 결승행으로 8년 만의 아시안게임 금메달 도전에 나섰다
- 남자 에페도 일본을 꺾고 12년 만에 결승에 올랐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 펜싱 여자 사브르 대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 단체전 결승에 진출했다. 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만의 정상 탈환까지 한 경기만 남겨뒀다.
전하영(서울특별시청), 김정미, 서지연(이상 안산시청), 최세빈(대전광역시청)으로 구성된 한국은 27일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 대회 여자 사브르 단체전 준결승에서 중국을 45-29로 꺾었다.
16강을 부전승으로 통과한 한국은 8강에서 홍콩을 45-28로 제압한 뒤 준결승에서도 중국을 큰 점수 차로 따돌렸다.
출발부터 좋았다. 개인전에서 8강 탈락에 그쳤던 전하영이 1라운드에서 라오쉐이를 상대로 5-1로 앞서며 기선을 제압했다.
한국은 이후에도 리드를 유지했고, 전하영이 장신이와 맞붙은 5라운드에서 점수 차를 25-16까지 벌리며 승기를 잡았다. 한국은 남은 라운드에서도 흐름을 내주지 않으며 45-29 승리를 완성했다.
결승 진출로 최소 은메달을 확보한 한국은 여자 사브르 단체전에서 8년 만의 금메달에 도전한다. 한국은 2018 자카르타·팔렘방 대회에서 이 종목 정상에 올랐고, 2022 항저우 대회에서는 동메달을 획득했다.
결승은 이날 오후 7시 40분 열린다. 한국은 일본-우즈베키스탄 준결승 승자와 금메달을 놓고 맞붙는다.
앞서 남자 에페 대표팀도 결승 진출에 성공했다. 박상영, 장효민(이상 울산광역시청), 남연호(한국체대), 권오민(국군체육부대)으로 구성된 한국은 준결승에서 일본을 연장 접전 끝에 38-37로 꺾었다.
한국 남자 에페가 아시안게임 단체전 결승에 오른 것은 2014 인천 대회 이후 12년 만이다. 결승 상대는 카자흐스탄이다.
football1229@newspim.com