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李-조희대 충돌 해법은 권한쟁의?..."대법원장 청구 가능" vs "심판 대상 아냐"

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AI 핵심 요약

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  • 조희대 대법원장과 청와대가 28일 대법관 재제청 문제를 두고 대치했다.
  • 법조계는 대법원장 권한침해 여부를 둘러싼 권한쟁의심판 가능성을 놓고 엇갈렸다.
  • 청와대는 권한쟁의심판 청구를 검토하지 않는다고 밝혔고 국민의힘은 이미 헌재에 청구했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'대법관 인선' 李-조희대 극한대치...靑 "권한쟁의 검토 안해"
제청 뒤 국회 송부 미이행…대법원장 권한쟁의 가능성 거론
임명동의 요청은 대통령 권한…제청권 침해 여부 놓고 이견

[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 조희대 대법원장이 청와대의 대법관 후보자 재제청 요구를 거부하면서 양측의 극한 대치가 이어지는 가운데, 대법관 재제청 사태의 해법으로 헌법재판소 권한쟁의심판 가능성이 거론되고 있다. 이를 둘러싼 법조계 해석이 엇갈리는 가운데 청와대는 권한쟁의심판 청구에 대해 "검토하고 있지 않다"고 선을 그은 상태다.

28일 법조계에 따르면 핵심 쟁점은 대통령이 재제청을 요구하며 임명동의안을 국회에 제출하지 않은 것이 대법원장의 헌법상 제청권을 침해했는지다. 제청권이 침해된 만큼 대법원장이 권한쟁의심판을 청구할 수 있다는 의견과, 임명동의 요청은 대통령의 권한이어서 대법원장이 다툴 수 없다는 의견이 맞선다. 권한쟁의심판은 국가기관 사이에 권한의 존부나 범위를 두고 다툼이 생겼을 때 헌재가 판단하는 제도다. 

◆ "제청했는데 국회 송부 안 해…대법원장 권한쟁의 가능"

헌법재판소 헌법연구관 출신의 한 법조계 관계자는 대법원장이 대통령을 상대로 권한쟁의심판을 청구할 수 있다고 봤다. 대법관 제청권은 대법원장에게 부여된 헌법상 권한인데, 대통령이 제청 이후 후속 절차를 밟지 않고 재제청을 요구한 만큼 이를 권한 침해로 다툴 수 있다는 취지다.

이 관계자는 "제청권은 대법원장에게 있는 권한이기 때문에 청구인은 대법원장, 피청구인은 대통령이 될 것"이라며 "대통령이 제청 이후 후속 절차를 이행하지 않고 재제청을 요구했기 때문에 대통령의 부작위를 다투는 형식이 될 것"이라고 설명했다.

조희대 대법원장이 지난 7일 오전 서울 서초구 대법원에서 열린 이흥구 대법관 퇴임식에 참석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB]

특히 권한쟁의심판 청구기간이 지나면 대법관 인선을 둘러싼 교착 상태가 장기화할 수 있다고 지적했다.

그는 "권한 침해 사실을 안 날부터 60일 이내에 권한쟁의심판을 청구해야 한다"며 "청와대가 제청을 반려한 행위가 있었던 때를 기준으로 60일이 지나면 권한쟁의심판을 청구하지 못하게 된다"고 말했다.

이어 "대법원장은 해당 후보자를 제청했는데 대통령은 이를 반려한 상황에서 규범적으로 풀 수 있는 방법은 권한쟁의 심판"이라며 "청구기간까지 지나면 대법원장과 대통령이 직접 만나 해결하지 않는 이상 규범적으로 교착 상태를 풀 방법이 없게 된다"고 내다봤다.

다른 법조계 관계자는 재제청 요구 자체보다 대통령이 재제청 과정에서 후보자의 범위를 제한한 점에 주목했다. 이 관계자는 "재제청 요구 자체가 위헌이냐는 데 대해서는 논쟁의 여지가 많다"면서도 "기존 추천 후보 4명 중 손봉기 후보자를 빼고 나머지 3명 중에서 제청하라는 요구는 대법원장의 제청권을 형해화하는 것으로 위헌"이라고 지적했다.

이어 "대법원장의 제청권과 대통령의 임명권은 각각 독립된, 대등한 권한"이라며 대통령이 특정 후보를 배제한 채 후보 범위를 정해 재제청을 요구한 것은 대법원장의 제청권을 실질적으로 제약하는 것으로 볼 수 있다는 취지로 설명했다.

◆ "국회 동의 요청은 대통령 권한…대법원장이 다툴 수 없어"

반면 대법원장이 이번 사안을 권한쟁의심판으로 다투기는 어렵다는 반론도 나온다. 대법원장의 권한은 대법관 후보자를 제청하는 데까지고, 이후 국회에 임명동의를 요청할지는 대통령의 권한인 만큼 대법원장이 권한을 침해당했다고 주장할 권한 자체가 없다는 논리다.

한 법학전문대학원 교수는 "대법원장이 제청을 했고 그다음 국회에 동의를 요청할지는 대통령의 권한"이라며 "제청한 사람이 대통령이 후속 절차를 진행하지 않았다는 것을 권한쟁의로 다툴 일은 아니다"고 말했다. 이어 "대법원장에게 국회에 동의를 요청할 권한이 있는 것이 아니다"라며 "제청권자는 제청을 했을 뿐이고, 이후 동의를 요청하는 권한은 대통령에게 있기 때문에 대법원장이 권한을 침해당했다고 주장할 근거가 없다"고 설명했다.

재제청 요구 자체를 제청권 침해로 보기 어렵다고도 했다. 이 교수는 "재제청을 요구할 수 있는지 없는지에 대해 헌법적으로 명확하게 규율하는 법이 없다"며 "대통령이 재제청을 요구할지 여부는 정치적 재량 사항으로 볼 수 있다"고 말했다. 그러면서 "대법원장은 이미 제청권을 행사했고 그다음 단계인 동의 요청은 대법원장의 권한이 아니기 때문에 권한쟁의심판의 대상이 될 수 없다"고 재차 강조했다.

한편 앞서 국민의힘은 지난 21일 대통령의 재제청 요구가 국회의 대법관 임명동의권을 침해했다며 헌재에 권한쟁의심판을 청구한바 있다.

김민석 더불어민주당 대표와 한병도 원내대표를 비롯한 소속 의원들이 지난 22일 오후 서울 여의도 국회 로텐더홀 계단에서 열린 조희대 대법원장의 대법관 재제청 요구 거부 관련 규탄대회에서 손피켓을 들고 구호를 외치고 있는 모습 [사진=뉴스핌DB]

pmk1459@newspim.com

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한국 야구, 일본 3-1 제압 금메달 [서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 야구대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승전에서 일본을 꺾었다. 아시안게임 5연패를 달성했다. 한국은 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=KBO] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 앞서 한국은 지난 25일 일본과 슈퍼라운드 1차전에서 타선이 침묵해 0-5로 패했지만, 이날 결승전에서 승리해 완패를 설욕했다. 이날 승리의 주역은 단연 선발로 나선 곽빈이다. 곽빈은 6.1이닝 동안 111개의 공을 던지며 4피안타 2사사구 9탈삼진 1실점(1자책점)을 기록했다. [서울=뉴스핌] 곽빈이 지난 17일 아시안게임 대표팀 소집 후 연습에서 몸을 풀고 있다. [사진=두산 베어스] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 곽빈은 6회까지 이미 92개의 공을 던졌지만 7회에도 마운드에 올라가 투구를 이어갔다. 하지만 7회 1사 1, 2루 상황에서 3루수 사토 유키에게 적시타를 맞았다. 한국 벤치는 곽빈을 내리고 조병현을 대신 올렸다. 곽빈은 아쉬움을 감추지 못하며 마운드를 내려갔다. 곽빈은 지난 21일 처음 치른 대만과 조별리그 경기에서 6이닝 무피안타 2사사구 10탈삼진 무실점을 기록하며 승리를 챙겼다. 한국 야구 국가대표 류지현 감독은 가장 중요한 일전에 곽빈을 선발로 내세웠다. 곽빈은 100개가 넘는 혼신의 역투를 펼쳤지만, 이날 승리를 챙기지는 못했다. 이날 한국 타선은 초반부터 여러 차례 득점 기회를 맞았지만 이를 살리지 못했다. 2회 먼저 1점을 냈지만 7회까지 추가득점에 실패했다. 그 사이 7회 일본에 1-1 동점을 허용했다.  [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=대한체육회] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 8회초 타선이 다시 집중력을 발휘했다. 김지찬의 2루타, 조형우의 희생번트, 김주원의 볼넷으로 만들어진 1사 1, 3루 상황에서 이번 대회 내내 부진했던 김도영이 내야 안타를 쳤고, 3루 주자가 역전 득점을 기록했다. 이어 문보경(LG)이 적시타를 날려 2루 주자 정준재를 홈으로 불러들여 3-1까지 달아났다. 8회말 김지찬 실책 속에 1사 2루 위기에 놓인 한국은 박영현을 기용했다. 박영현은 8회말 위기를 실점 없이 막아냈다. 9회에도 마운드에 올라 2사 이후 볼넷에 안타로 1,2루 실점위기에 놓였지만, 시바사키 마사토를 삼진으로 잡으며 경기를 끝냈다. 아시안게임 통산 7번째 금메달을 따낸 한국은 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우에 이어 5연속 아시아 정상에 올랐다. LG 김영우, 한화 문현빈, SSG 조형우 정준재, 삼성 배찬승 이재현, KT 소형준 오원석, 롯데 최준용 김진욱, KIA 김도영 성영탁 박재현, 두산 최민석 박준순, 키움 김건희까지 이번 우승으로 병역 혜택을 받게 됐다. willowdy@newspim.com 2026-09-27 23:18
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女 핸드볼, 일본 꺾고 8년 만의 금메달 [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 여자 핸드볼이 일본을 꺾고 8년 만에 아시안게임 정상에 복귀했다. 이계청 감독이 이끄는 한국은 27일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 핸드볼 풀리그 최종전에서 일본을 27-23으로 제압했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 여자핸드볼 국가대표. [사진=대한체육회] 2026.09.19 psoq1337@newspim.com 한국은 6전 전승, 승점 12로 금메달을 확정했다. 일본은 5승 1패(승점 10)로 은메달, 중국은 4승 2패(승점 8)로 동메달을 차지했다. 이번 대회 여자 핸드볼은 7개 팀이 한 차례씩 맞붙는 풀리그 방식으로 진행됐다. 한국과 일본은 나란히 5연승을 거두며 최종전에서 사실상의 금메달 결정전을 치렀다. 한국은 초반부터 주도권을 잡았다. 경기 시작 2분 만에 페널티 스로우로 먼저 실점했지만 류은희와 권한나의 연속 득점으로 곧바로 역전했다. 전반 9분에는 전지연이 수비에서 공을 빼앗은 뒤 김보은의 속공 득점으로 연결하며 6-3까지 달아났다. 일본이 골키퍼를 빼고 필드 선수를 추가하는 파워 플레이로 반격했지만, 한국은 굳건했다. 수비 성공 후 골키퍼 박새영이 빈 골문을 향해 직접 득점하며 9-7을 만들었다. '원포인트 골키퍼' 정진희도 교체 투입된 뒤 7m 스로우를 막아내며 힘을 보탰고, 한국은 전반을 16-12로 앞선 채 마쳤다. 후반 일본의 추격이 거셌다. 한국은 한미슬이 2분 퇴장을 세 차례 받아 코트를 떠나는 악재 속에서 24-22까지 쫓겼다. 그러나 승부처에서 다시 집중력을 발휘했다. 일본이 류은희를 중심으로 한 공격을 견제하자, 전지연과 강은혜가 득점을 보탰다. 박새영은 일본의 속공을 연달아 막아냈다. 류은희도 결정적인 득점을 추가하며 승기를 굳혔다. 이후 한국은 끝까지 리드를 지켜 27-23으로 경기를 마무리했다.  박새영은 전반에 7개와 후반 5개를 합쳐 12번이나 골을 막아 방어율 41％로 금메달 획득에 혁혁한 공을 세웠다. 베테랑 류은희도 이날 6골을 넣으며 힘을 보탰다.  이로써 한국은 2022 항저우 아시안게임 결승에서 일본에 19-29로 패했던 아픔도 씻어냈다. 한국 여자 핸드볼이 아시안게임 금메달을 차지한 것은 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만이다. 여자 핸드볼이 정식 종목으로 채택된 1990 베이징 대회 이후 한국은 이번 대회까지 통산 8번째 금메달을 수확했다. football1229@newspim.com 2026-09-27 20:04

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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