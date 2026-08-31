조희대 대법원장 부친상…외부 조문·조화 사양

AI 핵심 요약beta
- 조희대 대법원장이 31일 부친상을 당했다.
- 부친 조부환 씨는 전날 향년 93세로 별세했다.
- 조 대법원장은 빈소를 지키며 조문을 사양했다.
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[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 조희대 대법원장이 부친상을 당했다.
31일 대법원에 따르면 조 대법원장의 부친 조부환 씨가 향년 93세로 전날 별세했다. 발인은 다음 달 1일이다.
조 대법원장은 이날 경북 포항의 한 장례식장에 마련된 빈소를 지키고 있으며 외부 조문을 비롯해 조화나 부의도 사양하고 있다.
이에 따라 청와대의 대법관 후보 재제청 요구에 대한 조 대법원장의 입장 표명도 늦어질 것으로 예상된다.
앞서 청와대는 지난 28일 조 대법원장이 노태악 전 대법관 후임으로 제청한 손봉기 부장판사에 대한 임명동의안을 국회에 제출하지 않겠다고 밝혔다. 청와대는 손 부장판사 제청 과정에서 대통령과 대법원장 간 실질적인 협의가 이뤄지지 않았다며 후보자를 다시 제청할 것을 요청했다.
국회 법제사법위원회는 이날 조 대법원장과 노경필 법원행정처장을 증인으로 소환해 대법관 후보 서면 제청 경위를 직접 물을 예정이었다. 그러나 조 대법원장은 지난 28일 불출석 의견서를 제출한 바 있다.
hong90@newspim.com