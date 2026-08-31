현대캐피탈, 인도 금융법인 공식 출범…세계 3위 자동차 시장 공략

AI 핵심 요약beta
- 현대캐피탈이 31일 인도 금융법인을 출범했다.
- 현대캐피탈 인도는 14번째 해외 금융법인이다.
- 딜러금융부터 시작해 소매금융으로 넓힌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대캐피탈이 세계 3위 자동차 시장인 인도에서 금융법인을 공식 출범하고 본격적인 영업에 나선다.
현대캐피탈은 기존 인도 자문법인을 금융법인으로 전환해 영업을 시작한다고 31일 밝혔다.
'현대캐피탈 인도(Hyundai Capital India)'는 현대캐피탈의 14번째 금융법인으로, 합작 형태가 아닌 독자적인 경영권을 갖춘 해외법인이다.
현대캐피탈은 지난 3월 인도중앙은행(RBI)으로부터 비은행금융회사(NBFC) 사업권을 획득하며 현지 금융사업 진출 기반을 마련했다. 글로벌 시장에서 축적한 자동차금융 경험을 바탕으로 인도 시장과 고객 특성에 맞춘 현지화 전략을 추진할 계획이다.
인도는 14억명이 넘는 인구와 빠른 경제성장을 바탕으로 세계 3위 자동차 시장으로 성장했다. 현대자동차그룹도 현지 생산 역량을 확대하고 전기차 라인업을 강화하는 등 인도 시장 공략에 속도를 내고 있다.
현대캐피탈은 현대차그룹의 인도 사업 확대에 맞춰 금융사업을 단계적으로 넓힐 방침이다.
출범 초기에는 지역별 금융 환경의 차이가 큰 인도 시장 특성을 고려해 자동차 판매 딜러를 대상으로 한 '딜러금융(Dealer Finance)'을 중심으로 사업을 전개한다.
향후 인도 전역으로 딜러 대상 금융 네트워크를 확충하는 한편 일반 고객을 대상으로 한 자동차금융 등 소매금융 사업을 위한 영업·리스크 관리 체계도 구축할 계획이다.
현대캐피탈은 현재 미국과 캐나다, 영국, 독일, 호주 등 전 세계 14개국에서 19개 법인을 운영하고 있다.
정형진 현대캐피탈 사장은 "그동안 대한민국과 주요 글로벌 시장에서 쌓아온 자동차금융 노하우를 기반으로 인도에서도 현대자동차그룹의 판매를 지원하는 다양한 금융서비스를 선보일 계획"이라며 "인도 시장에 최적화된 경영전략을 바탕으로 성장과 안정이라는 두 가지 목표를 모두 달성할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com