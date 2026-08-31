코오롱글로벌 청주 공사현장서 추락사고…근로자 18일 만에 숨져

AI 핵심 요약beta
- 코오롱글로벌 청주 공공주택 현장서 11일 근로자 1명이 추락했다
- 이 근로자는 치료를 받다 29일 숨졌고 부상자는 없었다
- 노동당국은 일부 작업중지 명령을 내리고 경위를 조사했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
고용부 일부 작업중지 명령
경찰 사고 경위·안전조치 여부 조사
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 코오롱글로벌이 시공하는 충북 청주의 공공주택 건설 현장에서 근로자 1명이 추락해 치료를 받다가 숨졌다. 노동당국은 현장 일부에 작업중지 명령을 내리고 사고 경위 등을 살펴보고 있다.
31일 코오롱글로벌에 따르면 지난 11일 충북 청주동남 공공주택 건설사업 현장에서 근로자 1명이 추락하는 사고가 났다.
사고 당시 근로자는 휴게실 수직보호망을 설치하기 위해 안전난간대를 해체하는 작업을 진행하고 있었다. 작업 과정에서 추락한 근로자는 병원으로 옮겨져 치료를 이어갔지만 지난 29일 사망했다.
코오롱글로벌은 근로자의 사망 사실을 확인한 당일 고용노동부에 사고 내용을 보고했다. 이번 사고에 따른 사망자는 1명이며 별도의 부상자는 없는 것으로 알려졌다.
대전지방고용노동청 청주지청은 사고가 발생한 현장에 일부 작업중지 명령을 내렸다. 경찰과 고용노동부는 사고가 발생한 구체적인 경위와 현장에서 필요한 안전조치가 이뤄졌는지 등을 들여다보고 있다.
코오롱글로벌은 향후 조사 결과를 토대로 재발방지대책을 마련할 방침이다.
chulsoofriend@newspim.com