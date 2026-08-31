정점식 만난 MB "지금은 당보다 원내 역할 더 커…단합해 총선 이겨야"

AI 핵심 요약beta
- 이명박 전 대통령이 31일 정점식 원내대표를 만나 단합을 강조했다
- 이 전 대통령은 국민을 보고 대여투쟁하라며 여당 폭주에 저항하라 했다
- 개각에 실망했다며 김승원 지명은 막아야 한다고 말했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"숫자 적다고 약한 것 아냐…국민 등에 업어야"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이명박 전 대통령이 31일 정점식 국민의힘 원내대표를 만나 당의 단합과 함께 "국민을 보고 싸워야 한다"며 대여 투쟁 방향을 조언했다.
이 전 대통령은 이날 오후 서울 서초구 청계재단에서 정 원내대표를 만나 "협조할 것은 협조하지만 끝까지 반대할 것은 반대하고 국민을 보고 가라"며 "저 사람들이 안 들어주더라도 국민이 보면 '지금 야당이 하는 얘기가 옳다, 나라를 위해 도움이 되는 이야기다'라고 인정받는 것이 중요하다"고 말했다.
◆정점식, 45분간 비공개 환담..."MB, 단합해 2028 총선 승리하는 것이 가장 중요하다고 말씀"
이어 "지금 숫자로 도저히 안 되지 않느냐"며 "국민에게 신뢰를 얻는 것이 중요하니까 투쟁을 하더라도 국민을 보고 투쟁해야 한다"고 강조했다.
또 "투쟁을 위한 투쟁이 아니라 정말 국민을 위해 여당이 하는 이야기가 맞지 않는다고 신랄하게 지적하고 국민 앞에 호소해야 한다"며 "숫자가 적다고 약하다, 우리는 해봐야 안 된다고 하면 안 되고 국민을 등에 업어야 한다"고 했다.
당내 상황을 두고는 "바깥에서 보면 당이 분열돼 있다고 하지만 원래 어려울 때 시끄럽다"며 "그럼에도 불구하고 여러분들이 해야 할 일은 지혜롭게 협력하는 것"이라고 당부했다.
약 45분간 이어진 비공개 환담에서도 이 전 대통령은 당의 단합을 강조했다고 정 원내대표가 전했다.
정 원내대표는 면담 후 기자들과 만나 "대통령께서는 결국 당의 단합을 통해 2028년 총선에서 승리하는 것이 가장 중요하다고 말씀하셨다"며 "아무리 소수 야당이지만 현재 이재명 정권의 폭주와 폭거에 저항하지 않으면 이길 수 없고, 저항하는 것을 즐겨야 한다는 취지의 말씀도 해주셨다"고 말했다.
◆MB "개각 전체적으로 실망...김승원 지명은 속이 들여다 보이는 것"
이 전 대통령은 전날 발표된 개각에 대해서도 "전체적으로 실망했다"는 취지로 말한 것으로 전해졌다. 특히 김승원 법무부 장관 후보자 지명에 대해서는 "속이 다 들여다보이는 것 아니냐"며 "끝까지 이 부분을 막아내야 한다"고 언급했다고 정 원내대표는 밝혔다.
정 원내대표는 "그게 결국 공소취소 특검과 관련된 말씀으로 저희들은 이해했다"고 설명했다.
정 원내대표는 이날 이 전 대통령에게 '高山仰止 景行行止(고산앙지 경행행지)'라는 문구가 적힌 난을 선물했다. 그는 "높은 산을 우러러보고 큰길을 따라간다는 취지"라며 "이 전 대통령 재임 시절 한반도 선진화 정책과 2008년 금융위기 조기 극복, UAE 원전 수출 등 실용적인 정책에서 본받을 부분이 있다는 의미를 담았다"고 설명했다.
oneway@newspim.com