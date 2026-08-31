셀바스헬스케어, 충남대와 AI 헬스케어 산학협력 강화

AI 핵심 요약beta
- 셀바스헬스케어와 충남대가 28일 산학협약을 체결했다.
- 양측은 의료기기·AI 헬스케어 기술교류를 강화했다.
- 공동연구와 인재양성으로 협력 범위를 넓히기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 셀바스AI 계열사 셀바스헬스케어와 충남대학교가 의료기기 및 인공지능(AI) 헬스케어 기술 분야에서 산학협력을 강화하기로 했다.
31일 셀바스헬스케어와 충남대학교는 지난 28일 충남대 의과대학에서 가족회사 산학협력 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 협약에 따라 셀바스헬스케어는 충남대의 의학·헬스케어 분야 연구역량을 활용해 기술교류와 공동연구를 진행한다. 현장 수요에 기반한 기술·서비스 개발과 전문인력 양성을 위한 협력도 확대할 계획이다.
회사에 따르면 협약의 주요 내용은 기술·경영지도 및 공동연구를 통한 기술교류와 정보 공유, 학생 캡스톤디자인 및 현장실습 지원, 대학 실험·실습장비 등 시설 공동 활용, 기술자문을 통한 기업 애로기술 해결 및 공동 기술개발, 우수 전문기술인력 양성과 산학 네트워크 구축, 기술교류회 및 전시회 공동 개최 등이다.
충남대 의학과 김국성 교수는 그동안 셀바스헬스케어와 의학·헬스케어 분야의 공동연구 및 기술교류를 추진해 왔다. 양 기관은 이번 협약을 계기로 기존 협력 관계를 다양한 분야로 확대해 나갈 방침이다.
충남대 이준헌 산학협력단장은 "이번 협약은 대학의 연구역량과 기업의 현장 수요를 연계해 실질적인 성과를 창출할 수 있는 의미 있는 출발점"이라며 "기술교류와 공동연구, 전문인력 양성 등이 활발히 추진될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
셀바스헬스케어 유병탁 대표는 "충남대의 의학 분야 전문성과 셀바스헬스케어의 의료기기 및 헬스케어 기술을 연계해 실질적인 산학협력 성과를 만들어 나갈 수 있을 것으로 기대한다"며 "공동연구와 기술교류는 물론 현장 중심의 인재 양성까지 협력 범위를 지속적으로 확대해 의료기기와 AI 헬스케어 분야의 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.
셀바스헬스케어는 체성분분석기와 전자동혈압계 등 의료진단기기를 개발·제조하는 디지털 헬스케어 기업이다. 셀바스 그룹은 셀바스AI와 셀바스헬스케어, 메디아나 등 계열사를 중심으로 의료기기와 AI 기술을 결합한 병원 AX 사업화를 확대하고 있다.
nylee54@newspim.com