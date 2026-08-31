NH투자증권, '퇴직연금 개인투자용국채' 출시

AI 핵심 요약beta
- NH투자증권이 9월 DC·IRP용 국채를 출시했다.
- 9월 9일 첫 청약을 시작하며 사전알림 이벤트도 연다.
- 정부 보장 상품으로 만기 복리 혜택을 제공했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH투자증권은 오는 9월 퇴직연금 확정기여형(DC)과 개인형퇴직연금(IRP) 계좌를 통해 투자할 수 있는 '퇴직연금 개인투자용국채'를 출시하고 사전 청약 알림과 청약 고객 대상 이벤트를 진행한다고 31일 밝혔다.
대상 상품은 개인투자용국채 10년물과 20년물이다. 첫 청약은 오는 9월 9일부터 시작된다.
NH투자증권은 상품 출시에 앞서 8월 31일부터 9월 8일까지 '사전 청약 알림 이벤트'를 진행한다. NH투자증권 DC·IRP 계좌를 보유한 고객이 사전 청약 알림을 신청하면 개인투자용국채의 세부 일정과 주요 정보를 안내받을 수 있다.
알림 신청 고객 가운데 추첨을 통해 100명에게 투썸플레이스 아메리카노 모바일 교환권을 지급한다.
출시 이후에는 실제 청약 고객을 대상으로 이벤트를 진행한다. 9월 9일부터 11월 30일까지 퇴직연금 개인투자용국채를 100만원 이상 청약한 고객 가운데 800명을 추첨해 투썸플레이스 아메리카노 모바일 교환권 2장을 제공한다.
퇴직연금 개인투자용국채는 대한민국 정부가 발행하고 국가가 원리금 지급을 보장하는 상품이다. 만기까지 보유하면 표면금리에 가산금리를 더한 이율에 연 복리가 적용되며 만기일에 원금과 이자를 일괄 지급한다.
퇴직연금 계좌인 DC와 IRP를 통해 투자할 경우 운용수익에 대한 과세가 인출 시점까지 이연된다. 연금으로 수령하면 연금소득세가 적용된다.
중도환매는 매입한 채권의 발행일로부터 1년이 지난 뒤인 13개월 차부터 신청할 수 있다. 다만 근로자퇴직급여 보장법에 따른 퇴직급여 지급이나 중도인출 등 부득이한 사유가 인정되면 1년 이내에도 신청할 수 있다.
중도환매할 경우 가산금리와 연 복리 혜택은 적용되지 않는다.
퇴직연금 개인투자용국채의 9월 첫 청약 기간은 9월 9~15일이다. 청약 일정과 상품 관련 세부 정보는 NH투자증권 N2와 나무 모바일트레이딩시스템(MTS)에서 확인할 수 있다.
정환 NH투자증권 연금자산관리본부장은 "개인투자용 국채는 국가가 원리금을 보장하면서 만기 보유 시 연 복리 혜택까지 누릴 수 있어 장기 노후 자산 운용에 새로운 선택지가 될 것"이라며 "이번 사전 청약 알림 이벤트를 통해 고객들이 관련 정보를 미리 확인하고 보다 체계적인 퇴직연금 포트폴리오를 구성하시길 바란다"고 말했다.
dconnect@newspim.com