아이더, 국내 이어 중국 앰버서더로 장원영

AI 핵심 요약beta
- 아이더가 31일 장원영을 중국 앰버서더로 발탁했다.
- 중국서 인지도 높은 장원영으로 접점 확대에 나섰다.
- 아이더는 중국 매장 확대로 현지 공략을 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 아웃도어 패션 브랜드 아이더가 국내에 이어 중국 내 브랜드 앰버서더로 가수 장원영을 발탁했다.
아이더는 중국을 비롯한 글로벌 시장에서 높은 인지도와 영향력을 지닌 장원영을 통해 중국 현지 소비자와의 브랜드 접점을 확대해 나갈 계획이다. 장원영의 자신감 있고 세련된 이미지가 아이더의 도전적이고 진취적인 브랜드 철학과 부합한다는 점을 발탁 배경으로 꼽았다.
아이더 마케팅팀 조두희 팀장은 "이번 앰버서더 발탁은 중국 시장 확대와 함께 현지 소비자들에게 아이더만의 정체성과 트렌디하고 현대적인 브랜드 이미지를 보다 선명하게 전달하기 위한 전략적 행보"라며 "장원영의 글로벌 영향력과 콘텐츠 파급력을 바탕으로 브랜드 인지도를 높이는 동시에 아이더가 지향하는 새로운 아웃도어 라이프스타일을 효과적으로 전달해 나갈 계획"이라고 말했다.
한편, 아이더는 지난해 9월 중국 상해에 첫 오프라인 매장을 열며 중국 시장 공략을 본격화했다. 현재 상해, 길림에서 매장을 운영 중이며, 올 하반기 중국 장춘, 연길 등으로 오프라인 접점을 확대할 예정이다.
fineview@newspim.com