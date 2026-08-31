한국증권금융, 모바일 파킹통장 '증금 매일모아 통장' 출시

AI 핵심 요약beta
- 한국증권금융은 31일 모바일 전용 통장을 출시했다.
- 증금 매일모아 통장은 우대조건 없이 연 2.96% 금리를 제공했다.
- 워크플러스 이벤트를 운영해 걷기 달성 시 포인트를 지급했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국증권금융은 31일 모바일 전용 파킹통장 '증금 매일모아 통장'을 출시했다고 밝혔다.
증금 매일모아 통장은 우대조건 없이 연 2.96%의 단일금리를 제공하는 일복리 방식의 수시입출식 수신상품이다. 적용 금리는 세전 기준으로 지난 27일 기준이다. 예치 기간 동안 매일 이자가 적립된다.
예금자보호법에 따라 원금과 소정의 이자를 합해 1인당 최고 1억원까지 예금보험공사의 보호를 받는다. 이체 수수료는 면제되며 비대면 즉시 계좌개설 서비스도 제공한다.
한국증권금융은 자본시장법에 따라 개인투자자의 자산관리 편의를 위한 예수금 상품을 제공하고 있다. 회사는 최근 파킹통장에 대한 관심과 수요 증가에 대응해 이번 상품을 출시했다고 설명했다.
상품 출시와 함께 참여형 리워드 프로그램 '워크플러스'도 운영한다. 대상은 증금 매일모아 통장을 개설하고 5만원 이상을 예치한 고객이다. 운영 기간은 이날부터 2027년 2월 28일까지다.
워크플러스 걷기 이벤트에서는 하루 8000보를 달성한 뒤 '받기' 버튼을 누르면 매일 100포인트(P)를 지급한다. 적립한 포인트는 현금으로 전환해 사용할 수 있다.
상품 가입과 이벤트 참여는 한국증권금융 모바일 앱 '증권금융 뱅킹+'에서 할 수 있다.
한국증권금융 관계자는 "증금 매일모아 통장은 고객이 여유자금을 쉽고 편리하게 관리할 수 있도록 설계한 모바일 전용 수신상품"이라며 "앞으로도 고객의 금융 이용 편의성을 높일 수 있는 다양한 금융서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com