천하람 "개혁신당 창당 이래 최대 위기...차기 지도부 선출 차질없이 준비"

AI 핵심 요약beta
- 천하람이 31일 개혁신당 위기를 언급하며 사죄했다.
- 지방선거 참패와 잇단 악재에 깊은 반성을 밝혔다.
- 전당대회를 준비해 리더십 공백을 수습하겠다 했다.
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"제3지대 정치개혁 이어갈 것"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 천하람 개혁신당 당대표 권한대행 겸 원내대표는 31일 "지금 개혁신당은 창당 이래 가장 커다란 위기 앞에 서 있다"며 차기 지도부 선출을 위한 전당대회를 차질 없이 준비하겠다고 밝혔다.
천 권한대행은 이날 국회에서 기자회견을 갖고 "최근 당 안팎의 어지러운 사정으로 국민 여러분과 당원 동지들께 깊은 실망과 심려를 끼쳐드렸다"며 "개혁신당의 진로를 걱정스러운 마음으로 지켜보고 계신 모든 분께 진심으로 머리 숙여 사죄드린다"고 말했다.
그는 지난 지방선거 결과에 대해 "당의 존립 기반마저 흔드는 엄중한 경고이자, 국민께서 내리신 매서운 채찍질이었다"며 "당이 머리끝부터 발끝까지 변화하고 뼈를 깎는 반성 속에 근본적인 해법을 찾았어야 마땅했다"고 평가했다.
이어 "선거 참패의 충격이 채 가시기도 전에 이어진 정이한 자작극 사태 등 잇따른 악재와 난관 속에서 당을 제대로 추스르지도, 국민들께서 납득하실 만한 깊은 성찰과 대책을 내놓지도 못했다"고 했다.
천 권한대행은 이준석 전 대표에 대해서는 "당의 돌파구를 열기 위해 누구보다 앞장서서 고민하고 여러 쇄신 방안을 제안했다"며 "더 치열하게 쇄신을 위해 논의하고 절박하게 노력하지 못한 책임, 위기 속에서 당을 유연하게 수습하지 못한 저의 부족함을 깊이 반성한다"고 말했다.
향후 당 운영과 관련해서는 "당헌·당규가 정한 절차에 따라 차분하고 침착하게 차기 지도부 선출을 위한 전당대회를 차질 없이 준비하겠다"며 "리더십 공백과 혼란을 조기에 수습하고 당의 질서와 체계를 신속하게 바로잡겠다"고 강조했다.
또 "새롭게 들어설 지도부를 중심으로 부족했던 당의 쇄신과 개혁 작업을 더욱 진취적이고 과감하게 이어 나가겠다"며 "2028년 총선 승리를 위한 체질 개선과 전략적 토대를 차근차근 다져 나가겠다"고 했다.
천 권한대행은 "개혁신당은 현재 원내에 유일한 제3지대 정당이자 정치 개혁의 상징"이라며 "기득권과의 불의한 타협 대신 외로운 홀로서기를 계속할 것이다. 국민 여러분께 인정받을 때까지 개혁의 의지 놓지 않겠다"고 밝혔다.
oneway@newspim.com