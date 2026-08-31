장동혁 "李, 주담대 연체로 경매로 넘어간 주택 정부가 사겠다는 방침 섬뜩"

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 대표가 31일 이재명 대통령 부동산 정책을 비판했다.
- 금리·세금 인상과 경매주택 매입 구상을 문제 삼았다.
- 집값 통계 조작 재검토와 지지율 하락도 거론했다.
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 31일 이재명 대통령의 부동산 정책을 겨냥해 "금리, 세금 올려서 국민 집을 경매로 넘길 생각은 제발 포기하시라"며 "국민 집 뺏으려다 청와대에서 쫓겨날 것"이라고 비판했다.
장 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 이 대통령이 전날 언급한 '주택 가격 폭락 시 공공 주택 보유용으로 일정 기준 이하의 주택을 대량 매입하는 시스템'과 관련해 "이재명 대통령의 진짜 큰 그림은 그 다음에 나온다"며 이같이 밝혔다.
그는 "대출 금리 올려서 주택담보대출 연체 늘어나고 집이 경매로 넘어가면 정부가 사들이겠다는 것"이라며 "'경매 폭증', '대량 매입'이라는 대통령의 말이 섬뜩하다 못해 끔찍하다"고 주장했다.
이어 "이재명 대통령은 애당초 집값 잡겠다는 생각은 1도 없다. 여전히 혼자만 '투기와의 전쟁'에 매달려 있다"며 "투기꾼 못 잡는다고 국민이 분노하는 것이 아니다. 규제로 옭아매고 대출까지 묶어서 집값 폭등시키고, 사지도 팔지도 못하게 만들어 놓은 데 분노하는 것"이라고 말했다.
장 대표는 감사원이 문재인 정부 당시 부동산 통계 조작 감사 결과를 재검토하고 있는 점도 거론했다. 그는 "100번 넘게 집값 통계에 손을 댄 것이 확인됐는데도 '강압, 조작'이라고 우기고 있다"며 "조만간 집값 떨어졌다는 정부 통계가 나올지도 모르겠다"고 했다.
그러면서 이날 발표된 리얼미터 여론조사를 언급하며 "이재명 대통령 지지율이 7주째 하락해 취임 이후 최저치를 갱신했다"며 "국민들은 부동산 정책을 가장 큰 잘못으로 꼽는데도 대통령은 뭐가 잘못인지를 모른다"고 주장했다.
oneway@newspim.com