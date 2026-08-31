KB금융, 3년 연속 키아프 후원…김택상 특별전 '별의 축적' 진행

AI 핵심 요약beta
- KB금융그룹이 9월 2일 코엑스서 김택상전 열었다
- KB금융은 키아프 후원 3년째 이어가며 미술시장 지원했다
- 전시는 시간의 축적과 신뢰를 잇는 연출로 꾸몄다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB금융그룹이 오는 9월 2일부터 6일까지 서울 코엑스에서 열리는 '2026 Kiaf SEOUL(키아프)'에서 김택상 작가의 특별전 '별의 축적'을 선보인다고 31일 밝혔다.
KB금융은 국내 미술시장 활성화 지원을 목적으로 키아프 후원을 3년째 이어오고 있다.
이번 특별전은 김택상 작가가 작품을 통해 다뤄온 '시간의 축적'과 KB금융이 구축해 온 '신뢰'의 가치를 연계해 구성했다.
김택상 작가는 30여 년간 물을 매개로 색의 번짐과 겹침을 다뤄온 작가다. 물과 안료, 자연 요소를 작업 방식에 반영하며 대표 연작 '숨빛(Breathing Light)' 등을 통해 한국 추상미술 분야에서 활동을 이어왔다.
전시 주제인 '별의 축적'은 물과 빛, 바람의 과정을 거쳐 완성되는 작가의 작업 방식을 상징하며, 전시 공간은 어두운 조명 속 작품 부각과 함께 소리와 향을 더한 입체적 연출을 선보인다.
KB금융 관계자는 "김택상 작가의 작업 과정처럼 KB금융도 진정성 있는 실천으로 고객 신뢰를 구축해 나가고 있다"며 "앞으로도 일상에서 접할 수 있는 문화예술 프로그램을 지속 운영하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com