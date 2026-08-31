현대차그룹, 수소사업 수장에 BP 출신 홍은희 부사장 영입

AI 핵심 요약beta
- 현대차그룹이 31일 bp 출신 홍은희 부사장을 에너지·수소본부장으로 영입했다.
- 홍 부사장은 18년간 에너지 사업 개발과 수소·암모니아 사업을 맡아왔다.
- 현대차그룹은 수소 밸류체인과 글로벌 사업 확장을 강화할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 미래 에너지·수소 사업을 이끌 신임 HMG에너지&수소사업본부장으로 글로벌 에너지 기업 bp 출신 홍은희 부사장을 영입했다.
현대차그룹은 홍 부사장의 글로벌 사업 경험과 네트워크를 바탕으로 수소 밸류체인을 고도화하고 에너지 사업의 글로벌 확장과 사업화 역량을 강화할 계획이라고 31일 밝혔다.
홍 부사장은 P&G코리아와 한국수출입은행을 거쳐 bp에서 18년간 근무한 에너지 사업 개발 전문가다. 석유와 액화천연가스(LNG), 수소, 암모니아 등 다양한 에너지 분야에서 사업 개발과 전략 수립·실행을 담당했다.
특히 자원 개발부터 공급·운송까지 이어지는 사업 구조화와 프로젝트 파이낸싱, 계약 설계·협상, 정책 대응 등 에너지 사업 전반에서 경험을 쌓았다. 앙골라 LNG 프로젝트에서는 자원 개발과 장기 공급·운송을 아우르는 사업 구조 및 계약 설계를 주도했다.
2021년에는 bp 기술 총괄 조직장의 비서실장으로 발탁됐다. 이어 2022년 신설된 수소·암모니아 사업 개발 조직을 맡았으며, 2023년부터는 bp의 글로벌 수소 사업 개발 조직을 총괄했다.
이 과정에서 주요국 정부기관과 협력하고 관련 정책에 대응하는 한편, 고객 수요를 기반으로 한 사업 모델과 신규 프로젝트를 발굴하며 bp의 글로벌 수소 사업 기반 구축을 이끌었다.
현대차그룹은 이번 영입을 계기로 미래 에너지 사업의 전략 수립부터 사업 개발, 투자 검토, 파트너십 구축까지 이어지는 사업화 체계를 고도화할 방침이다.
현대차그룹은 현재 수소전기차뿐 아니라 청정수소 생산과 저장·운송, 충전 인프라 등 수소 밸류체인 전반으로 사업 영역을 확대하고 있다. 홍 부사장은 이 같은 사업을 유기적으로 연결하고 글로벌 수소 생태계 구축을 주도할 것으로 전망된다.
홍 부사장은 "현대차그룹은 수소전기차부터 청정수소 생산, 충전 인프라까지 수소 밸류체인 전 영역에서 의미 있는 성과를 쌓아왔다"며 "글로벌 에너지·수소 사업에서 쌓은 경험을 바탕으로 새로운 사업 기회를 발굴하고 현대차그룹의 글로벌 경쟁력을 높이는 데 기여하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com