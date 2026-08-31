라온메디, '디지털 교정 AI 기술 고도화 사업' 주관기업 선정

AI 핵심 요약beta
- 라온메디가 31일 국가전략 AI 의료과제 주관기업에 선정됐다.
- 라온메디는 2028년까지 25억원 투입해 교정계획 AI를 개발한다.
- 교정계획 시간 30% 단축 목표로 산학병원과 공동 연구한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 라온피플 자회사 라온메디가 정부 국가전략 AI 의료과제 주관기업으로 선정됐다.
31일 라온메디에 따르면 '디지털 교정 AI 기술 고도화 사업'에 주관기업으로 선정됐다고 밝혔다. 회사는 오는 2028년까지 25억원 규모의 정부 예산을 투입해 AI 기반 교정계획 자동화 기술을 개발한다. 이 중 라온메디는 17억원의 연구개발비를 확보했다.
중소기업기술정보진흥원 지원으로 2년간 진행되는 이 프로젝트는 멀티모달 구강 데이터와 치의학 지식그래프 기반의 '지능형 디지털 치아교정 계획 AI 에이전트' 개발에 주력한다.
개발되는 시스템은 다양한 구강 데이터를 통합 분석하고 치의학 지식에 기반해 진단과 교정계획 수립을 지원하는 AI 에이전트를 구현한다. 여러 AI 에이전트를 동시에 활용할 수 있는 환경을 구축해 교정계획 업무를 효율화하고 개별 작업시간을 기존의 30% 이하로 단축하는 것을 목표로 한다.
시스루테크, 바이오세텍, 리얼라이너 등 치과전문 제조기업들이 공동 개발에 참여하며, 연세대학교치과병원과 전북대학교치과병원이 위탁 연구기관으로 참여한다. 라온메디는 참여기관들과 AI 에이전트 개발뿐 아니라 실제 제조 과정까지 연계해 현장 적용성과 실용성을 검증하고 사업화할 계획이다.
라온메디 관계자는 "도메인특화 AI 개발 프로젝트는 그동안 추진해온 치아교정 AI와 자동화 기술의 방향성을 인정받은 결과"라며 "AI 에이전트 기술을 발전시켜 의료진과 AI가 협업하는 새로운 교정계획 환경을 구축할 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com