혼다코리아, 모터사이클 입문자 대상 '웰컴 클래스' 성료

AI 핵심 요약beta
- 혼다코리아가 31일 입문자 대상 웰컴 클래스를 열었다.
- 이천 혼다 에듀케이션 센터서 12명이 체험 교육을 받았다.
- 혼다코리아는 교육으로 신규 라이더 확대에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 혼다코리아가 모터사이클 입문자를 대상으로 한 체험형 라이딩 교육을 진행하며 신규 라이더 확대에 나섰다.
혼다코리아는 경기 이천 혼다 에듀케이션 센터에서 모터사이클 미경험자를 위한 '혼다 웰컴 클래스'를 진행했다고 31일 밝혔다.
이번 행사는 브랜드 캠페인 '시작은 혼다'의 일환으로 마련됐다. 사전 신청을 통해 12명을 선발했으며, 지난 6월 모집에는 1000명 이상이 지원해 약 100대 1의 경쟁률을 기록했다.
교육은 스쿠터 클래스와 슈퍼커브 클래스로 나눠 진행됐다. 참가자들은 1시간 이론 교육과 3시간 실습을 통해 기본 조작법과 주행 기초를 익혔다.
스쿠터 클래스에서는 비전과 PCX를 활용했고, 슈퍼커브 클래스에서는 자동원심식 기어 변속과 정차·주행 등을 체험했다.
현장에는 125cc 이하 '스몰 펀' 라인업도 전시됐다. 교육 수료자에게는 굿즈와 함께 1개월 이내 혼다 125cc 이하 모터사이클 구매 시 특별 할인 혜택도 제공된다.
혼다코리아는 앞으로도 체험형 교육을 통해 모터사이클 입문 장벽을 낮추고 안전한 라이딩 문화 확산에 나설 계획이다.
chanw@newspim.com