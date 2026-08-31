키르기스스탄서 SCI 정상회의 개막...中·러·이란·인도 등 집결

AI 핵심 요약beta
- 중국·러시아 주도 SCO 정상회의가 31일 키르기스스탄에서 개막했다.
- 시진핑·푸틴·모디 등 17개국 정상과 구테흐스 총장이 참석했다.
- 정상들은 이란 사태와 양자회담, 협력 강화 방안을 논의할 예정이다.
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각국 정상, 회원국들과 개별 회담도 진행
[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 중국과 러시아 등 반(反)서방 국가들이 주축을 이루는 상하이협력기구(SCO) 정상회의가 31일(현지 시각) 키르기스스탄에서 개막하며 이틀간의 일정에 돌입했다.
키르기스스탄 수도 비슈케크에서 열리는 이번 회의는 내달 1일까지 진행된다. 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 나렌드라 모디 인도 총리, 마수드 페제시키안 이란 대통령, 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리 등 17개국 정상과 안토니우 구테흐스 유엔(UN) 사무총장이 참석한다.
SCO는 중국의 주도로 러시아와 카자흐스탄·우즈베키스탄·타지키스탄, 키르기스스탄 등 중앙아시아 4개국이 참여하며 2001년 창설됐다. 2017년 인도와 파키스탄, 2023년 이란, 2024년 벨라루스가 추가로 가입해 현재 10개국이 회원국이다. 이에 더해 옵서버로 아프가니스탄·몽골이, 사우디아라비아·튀르키예·이집트·아랍에미리트(UAE) 등 15개국이 대화 파트너로 참여하고 있다.
이번 회의의 주제는 '지속 가능한 평화, 발전 및 번영을 향하여'다. 다만, 현재 진행 중인 이란 전쟁에 대한 회원국들의 대응이 이번 회의의 주요 관심사로 꼽히고 있다.
도널드 트럼프 미국 행정부가 이란과 협력하는 제3국에 대한 대규모 제재를 예고한 점 등을 고려할 때, 이번 회의에서 회원국 정상들은 이란에 대해 상징적인 연대를 표명하는 데 그칠 가능성이 크다고 블룸버그 통신은 예상했다.
대표적인 반서방 국가인 중국과 러시아의 경우, 이란에 대한 미국의 군사적 공격과 경제 제재 등에 반대하는 입장을 보이면서도 시 주석과 푸틴 대통령 모두 이란에 대해 제한적인 경제적 지원만 제공했을 뿐이다.
이번 회의 기간 시 주석과 푸틴 대통령, 모디 총리, 페제시키안 대통령 등 각국 정상은 각자 개별회담을 갖고 협력 강화 방안 등을 논의할 예정이다.
내달 인도에서 열리는 브릭스(BRICS) 정상회의 참석을 위해 인도 방문을 추진 중인 것으로 알려진 시 주석은 이번 회의 기간 나렌드라 모디 인도 총리와 만난다.
양국 관계에 정통한 한 관계자에 따르면, 비슈케크 회담은 내달 뉴델리 회담을 위한 사실상의 사전 준비 작업이 될 것이라며, 이번 회담에서 시 주석의 인도 방문에 관한 실질적인 논의가 이루어지고 구체적인 성과가 나올 가능성이 높다고 인도 이코노믹 타임스(ET)에 전했다.
시 주석과 모디 총리의 만남은 지난해 8월 말 이후 약 1년 만이다. 모디 총리는 당시 SCO 정상회의 참석 차 7년 만에 중국 톈진을 방문했다.
시 주석은 또한 푸틴 대통령과도 회담한다. 이번 회담에서는 러시아 야말 반도에서 나는 천연가스를 몽골을 거쳐 중국 북부에 공급하는 '시베리아의 힘-2' 가스관 건설 등 주요 현안 및 국제 문제를 논의할 것으로 관측된다.
시 주석은 이번 회의 기간 비(非)서방 국가들과의 연대를 강화한 뒤 내달 하순 미국 방문 중 트럼프 대통령과의 정상회담에 대비할 것으로 보인다.
푸틴 대통령과 모디 총리의 회담도 예정돼 있다. 앞서 25일 블룸버그 통신에 따르면, 푸틴 대통령은 24일 크렘린궁에서 수브라마니얌 자이샨카르 인도 외무장관과 만나 "계획한 대로 SCO 정상회담 기간 중 모디 총리를 만날 수 있기를 바란다"고 전했다.
자이샨카르 장관은 푸틴 대통령에게 9월 12~13일 인도에서 열리는 브릭스 정상회의에도 참석해 줄 것을 요청한 것으로 알려졌다.
hongwoori84@newspim.com