볼보 ES90, 국내 1회 충전 520km 인증…사전계약 3000대 돌파

AI 핵심 요약beta
- 볼보코리아가 31일 ES90 주행거리 520km를 인증받았다
- ES90은 사전계약 3000대를 넘기며 10월 출고를 앞뒀다
- 800V 충전으로 22분 만에 80%까지 충전 가능했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 볼보자동차코리아의 차세대 순수 전기 플래그십 'ES90'이 국내에서 1회 충전 주행거리 520km를 인증받았다. 출시 전 사전계약도 3000대를 넘어서며 오는 10월 본격적인 고객 인도를 앞두고 있다.
볼보자동차코리아는 106kWh 배터리와 사륜구동 시스템을 탑재한 ES90 트윈 모터가 상온 기준 복합 520km의 1회 충전 주행거리를 인증받았다고 31일 밝혔다. 도심은 548km, 고속도로는 486km이며 저온 복합 주행거리도 469km를 확보했다.
ES90은 세단과 패스트백, SUV의 특징을 결합한 전장 5m급 전기 플래그십이다. 차세대 지능형 플랫폼 '휴긴코어'를 기반으로 안전·편의 기능을 강화했다.
볼보 최초의 800V 고전압 시스템도 적용됐다. 350kW 급속 충전기를 이용하면 배터리를 10%에서 80%까지 22분 만에 충전할 수 있으며, 10분 충전으로 최대 300km의 주행거리를 확보할 수 있다.
볼보코리아는 유럽보다 5000만원 이상 낮은 국내 가격을 책정했다. 회사가 예상한 서울시 기준 보조금을 적용하면 트림에 따라 7081만원부터 구매할 수 있다.
볼보코리아는 트윈 모터 모델을 시작으로 오는 10월부터 ES90의 국내 출고에 나설 예정이다.
chanw@newspim.com